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    高溫持續！未來一週維持夏季天氣 明中南部防局部大雨

    未來一週將維持偏夏季的天氣型態。（資料照）

    未來一週將維持偏夏季的天氣型態。（資料照）

    2025/06/17 18:12

    〔記者林志怡／台北報導〕今日午後雷陣雨來得又急又快，並帶來顯著降雨，中央氣象署指出，接下來一週都將維持偏向夏季的天氣型態，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且白天高溫都將維持在33至34度左右，明天、後天中南部地區、北部山區需注意局部大雨。

    中央氣象署預報員黃恩鴻指出，接下來的天氣都比較單純，且偏向夏季的天氣型態，明起至週五台灣周邊吹東南風，各地多雲到晴，東南部、恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，且午後西半部地區、宜花山區有局部短暫雷陣雨，且明天、後天中南部地區、北部山區有局部大雨發生機率。

    黃恩鴻也提到，今日雖有鋒面位於台灣北方，但對台灣並沒有明顯的影響，雖造成今日台灣周邊環境不穩定、水氣偏多，經過今天的降雨，環境已經逐漸恢復穩定，且鋒面也在逐漸遠離中。

    此外，黃恩鴻說，明天起各地氣溫也將回升至原本的高溫，白天約33至34度，夜間、清晨約26至28度，另週六後台灣周邊環境轉為偏南風，但天氣變化不大，各地仍是多雲到晴的好天氣，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨出現，且午後中部以北、東北部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

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