為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    板橋後埔國小周邊推行人優先區 9月底前實施

    新北市板橋區後埔國小和忠孝國中周邊街廓將推動行人友善區。（記者賴筱桐攝）

    新北市板橋區後埔國小和忠孝國中周邊街廓將推動行人友善區。（記者賴筱桐攝）

    2025/06/17 18:28

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁上個月發生4死11傷的重大車禍，引起各界對行人安全的關注，市府交通局已設置視覺化減速標線，並降低行車速限至時速30公里；此外，板橋區後埔國小周邊的光明街將試辦行人優先區，速限降至時速20公里，設置減速平台或設施，違規超速者將開罰，預計9月底前公告實施。

    交通局專門委員林昭賢表示，北大國小附近街道已增設視覺化減速標線、更新通學區標誌，並降低行車速限至時速30公里，優化交通號誌與放大禁止進入告示牌，另將於國成街設置實體減速丘，引導駕駛人減速慢行，學校側人行道部分路段沒有路緣石保護，將增設實體欄杆區隔，預計8月底前完工。

    林昭賢指出，市府選定板橋區忠孝國中與後埔國小街廓推動行人友善區，其中光明街（重慶路─實踐路）規劃行人優先區，法規明定，行人優先區的行車速限不超過時速20公里，設置車輛降速設施，禁止鳴按喇叭等，行人擁有絕對優先權，規範較嚴格且具強制力，違規者依照道路交通處罰條例開罰，該路段將增設減速平台或減速墊，管制通學巷，配合設置科技執法設備或警察派員加強取締。

    另外，板橋區實踐路、成都街20巷、光明街40巷、忠孝路、成都街等街廓推動行人友善區，設置標線行人行道或實體人行道，局部路段實施騎樓整平與機車退出騎樓，增設相關標誌或路面增繪意象，6月已舉辦地方說明會，預計9月底前公告實施。

    由於地方民眾擔心實施機車退出騎樓，可能造成停車空間不足，衍生更多亂象；另有人認為車輛行經減速設施會發出噪音，打擾社區安寧。

    林昭賢說，僅有局部路段或轉角實施機退，同步規劃周邊停車替代方案；將採用新型減速設施，把音量降到最低，但仍要提醒用路人經過時減速慢行。

    新北市府選定板橋區光明街規劃行人優先區，行經車輛速限降至時速20公里。（記者賴筱桐攝）

    新北市府選定板橋區光明街規劃行人優先區，行經車輛速限降至時速20公里。（記者賴筱桐攝）

    新北市三峽區北大國小旁5月發生重大死亡車禍，國成街已增設視覺化減速標線。（交通局提供）

    新北市三峽區北大國小旁5月發生重大死亡車禍，國成街已增設視覺化減速標線。（交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播