板橋後埔國小周邊推行人優先區 9月底前實施

新北市板橋區後埔國小和忠孝國中周邊街廓將推動行人友善區。（記者賴筱桐攝）

2025/06/17 18:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁上個月發生4死11傷的重大車禍，引起各界對行人安全的關注，市府交通局已設置視覺化減速標線，並降低行車速限至時速30公里；此外，板橋區後埔國小周邊的光明街將試辦行人優先區，速限降至時速20公里，設置減速平台或設施，違規超速者將開罰，預計9月底前公告實施。

交通局專門委員林昭賢表示，北大國小附近街道已增設視覺化減速標線、更新通學區標誌，並降低行車速限至時速30公里，優化交通號誌與放大禁止進入告示牌，另將於國成街設置實體減速丘，引導駕駛人減速慢行，學校側人行道部分路段沒有路緣石保護，將增設實體欄杆區隔，預計8月底前完工。

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林昭賢指出，市府選定板橋區忠孝國中與後埔國小街廓推動行人友善區，其中光明街（重慶路─實踐路）規劃行人優先區，法規明定，行人優先區的行車速限不超過時速20公里，設置車輛降速設施，禁止鳴按喇叭等，行人擁有絕對優先權，規範較嚴格且具強制力，違規者依照道路交通處罰條例開罰，該路段將增設減速平台或減速墊，管制通學巷，配合設置科技執法設備或警察派員加強取締。

另外，板橋區實踐路、成都街20巷、光明街40巷、忠孝路、成都街等街廓推動行人友善區，設置標線行人行道或實體人行道，局部路段實施騎樓整平與機車退出騎樓，增設相關標誌或路面增繪意象，6月已舉辦地方說明會，預計9月底前公告實施。

由於地方民眾擔心實施機車退出騎樓，可能造成停車空間不足，衍生更多亂象；另有人認為車輛行經減速設施會發出噪音，打擾社區安寧。

林昭賢說，僅有局部路段或轉角實施機退，同步規劃周邊停車替代方案；將採用新型減速設施，把音量降到最低，但仍要提醒用路人經過時減速慢行。

新北市府選定板橋區光明街規劃行人優先區，行經車輛速限降至時速20公里。（記者賴筱桐攝）

新北市三峽區北大國小旁5月發生重大死亡車禍，國成街已增設視覺化減速標線。（交通局提供）

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