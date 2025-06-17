小心被罰錢！咖啡紙杯「不是紙類」別亂丟 店員曝光冷知識

輕壓杯蓋上的溝槽口，就可以讓凹陷的杯蓋對口處彈回來。（資料照）

2025/06/17 19:36

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕咖啡是許多上班族的「續命水」，近期就有超商的店員分享，3個關於咖啡紙杯的「冷知識」，包括咖啡紙杯不是一般垃圾，竟也不是紙類回收，丟錯還可能會被罰錢等，文章引發熱議。

1名網友於匿名社群Dcard閒聊板上，以「咖啡杯秘密，店員才知道」為題發文分享，3個咖啡紙杯的「冷知識」，首先是咖啡杯蓋上的「箭頭」印刷，不是裝飾作用，而是要提示店員蓋杯蓋時，需出力的地方，才能保證有被壓緊。

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再來是杯蓋對口處若不小心掉下去，只要壓一下杯蓋上的溝槽口，就能順利讓杯蓋對口處跳起來。最後，咖啡紙杯是屬於「紙容器」回收，不屬於一般垃圾，也不能丟在一般紙類回收，丟錯不僅會影響分類，甚至還可能會被罰錢。

文章一出，就有其他網友提到「內層有淋膜跟便當盒餐盒一樣，所以要另外處理」、「紙容器跟便當紙盒是一樣的」等經驗。另外，也有人表示「杯蓋口就是壓下去，這樣才能喝慢一點，也不會讓咖啡噴灑出來，或是有灰塵跑進去」等不同看法。

杯蓋邊的「箭頭」是提示店員按壓蓋緊。（擷取自Dcard）

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