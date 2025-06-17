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    澎湖縣模範公務人員出爐 獲縣長公開表揚

    澎湖縣今年模範公務人員，由左至右歐文潔、陳富宗及游惠晴等3人。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣今年模範公務人員，由左至右歐文潔、陳富宗及游惠晴等3人。（澎湖縣政府提供）

    2025/06/17 18:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今年模範公務人員，分由工務處採購執行科科長歐文潔、行政處資訊科科長陳富宗及澎湖縣水產種苗繁殖場技士游惠晴等3人，由縣長陳光復縣務會議公開頒給獎狀及獎金2萬元，並給予公假5天以資嘉勉。同時由科長歐文潔及陳富宗代表參加今年行政院模範公務人員遴選。

    工務處採購執行科科長歐文潔，增進公共工程品質，落實三級品管制度，建立各式工程表件，跨域整合兼具工程品質與美感，提升都市美學；協助代辦澎湖縣各重大工程及採購招標，建立澎湖縣首座環保庫錢爐、更新空污防制設備及提升火化爐效能，改善治喪及周邊環境、淨化空氣品質及環境永續。

    行政處資訊科科長陳富宗，積極推動縣府機關數位化轉型，克服離島地區基層政府在資源和專業上不足，提升數位服務效能。與澎湖縣政府行政處資訊科同仁分工合作，積極爭取中央經費補助，成功將共通性資訊系統整合集中，有效提高基層政府運作效率，進一步提升政府數位服務質量，並獲得「資料開放金質獎」第1名肯定。

    澎湖縣水產種苗繁殖場技士游惠晴，積極辦理「澎湖縣水產種苗繁殖場」場館轉型，打造最具地方特色的海洋保育教育中心；結合海洋環境教育課程，出版海洋教育推廣手冊及繪本，並取得環境教育設施場所認證。攜手企業共同參與珊瑚復育行銷推廣，活動內容豐富多元且推陳出新，並串聯在地水域活動業者，打造澎湖海洋生態觀光樂園。

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