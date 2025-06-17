盛夏瘋芒來襲 台南國際芒果節6/21開幕

台南市府今日熱鬧宣傳台南國際芒果節。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/17 18:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年芒果減產，粒粒皆珍貴！「2025台灣芒果季-台南國際芒果節」將於6月21日在走馬瀨農場開幕，宣告「盛夏瘋芒」季節來臨。

台南市長黃偉哲今（17）日偕同農糧署南區分署長賴明陽與各農會為活動暖身宣傳，現場展示豐富芒果產品，就是要來台南玩、品嘗台南芒果各式繽紛美味。

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黃偉哲表示，今年因天候因素芒果產量減少，但因營養集中在少數幾顆，所以品質、甜度更佳。透過一年一度芒果節打響台南芒果品牌名號，不僅讓大眾有機會了解芒果背後果農的故事，更重要的是打開多元銷售通路，提升果農收益，除上架國內各大超市，更打開東北亞、東南亞甚至歐洲市場。

今年以「盛夏瘋芒」為主題，系列活動從6月21日至7月13日。農業局表示，今年活動最大亮點是位於走馬瀨農場全新規劃的芒果主題館，除了芒果冰店造型的網美打卡牆以外，還有真人版「芒果大富翁」，讓民眾一邊闖關一邊學習芒果知識，充滿互動趣味。21日開幕式，凡當天上午9時前入場的民眾，通通免門票。

台南是全台芒果產量最大、品種最多。南化區農會總幹事溫進恭說，今年芒果產量大約往年的3成左右，每斤上百元以上，賣相好品質優等級更有每斤200元行情。

芒果節除了6月21、22日在走馬瀨農場的「盛夏瘋芒」主場活動日以外，6月28日「芒著開趴」料理賽在楠西玫瑰綠柏園、7月6日「芒果Baking甜蜜滋味嘉年華」在左鎮驛站、7月11日「今夏好芒・快閃上場」在板橋大遠百、7月12與13日「芒果的甜藏在淺山的夏天-淺山地區芒果節」在噍吧哖事件紀念園區、7月25日「掀開甜蜜的紅寶盒」快閃活動在台中大遠百。另有「芒著玩一夏」小旅行，以1日遊套裝行程走訪楠西、玉井、南化、官田、左鎮、大內等不同芒果產區旅遊路線。

台南是全台芒果產量最大、品種最多的縣市。（記者洪瑞琴攝）

今年芒果減產，台南芒果每台斤至少百元以上。（記者洪瑞琴攝）

台南芒果節結合風土文化小旅行，以農產帶動觀光旅遊產業。（記者洪瑞琴攝）

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