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    新創公司還是大企業？網一面倒選「它」 過來人曝：選錯真的後悔

    網友發文分享，他分別面試一間上市大企業與一家新創公司，面對不同的工作機會，他徵求意見該如何選擇，示意圖。（情境照）

    網友發文分享，他分別面試一間上市大企業與一家新創公司，面對不同的工作機會，他徵求意見該如何選擇，示意圖。（情境照）

    2025/06/17 20:44

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕剛畢業的新鮮人，該選擇穩定的大企業，還是自由度高的新創公司？網友發文分享，他已分別面試一間上市大企業與一家新創公司，面對不同的工作機會，他向網友徵求意見該如何選擇。貼文曝光後，留言一面倒推大企業，更有不少人以自身經驗勸世「去新創真的後悔」。

    昨日網友在Dcard發文提到，自己為機械相關科系碩士畢業生，最近在找工作，目前已面試兩間公司。其中一間是大企業，通勤時間40分鐘，月薪55K，年薪剛好百萬。面試過程中部門主管態度親切，也鼓勵新人勇於挑戰；此外，公司內部也有多位母校學長姐任職，讓人感受到入職後能獲得一定的支援。不過，他也坦言，大企業雖然穩定，但體系相對僵化、官僚文化與人事鬥爭等問題仍讓人猶豫。

    另一間則是新創公司，通勤時間20分鐘，月薪為58K，年收算下來約90萬。整體辦公環境相當自由，茶水間提供免費零食與飲料，座位也非傳統隔間，給人耳目一新的感覺。另外入職即享7天特休，工時相對彈性。不過原PO也指出，雖然新創氣氛年輕、沒有階級壓力，但公司規模小、未來發展不明確，讓人擔心會有倒閉或無法如期調薪的風險。最後他問「不曉得大家會偏向哪種公司」？

    貼文曝光後，網友都一面倒選大公司，「盡量去大公司，未來找工作，大公司的經驗比較有亮點，新創要考慮這份工作的職能，未來還可以跳去哪」、「絕對大公司，當還是新手時，最有效率的學習方式是模仿，而不是亂摸索。大公司有成功經驗的產品、制度、前輩讓你模仿」、「首選大企業，之後就算不做了也好找工作、談薪」。

    另有不少人分享曾在新創公司的經驗，「我就是第一份工作跑去新創後悔的，後來公司在我離開一兩年後倒了...害我履歷還沒辦法選到這間公司」、「曾經新創待過的路過，福利差很多，經歷比較有價值」、「我朋友在新創做了6年多，前兩年都加薪1X％，後面跟他聊薪水居然到現在都沒變，然後還一堆雜事」。

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