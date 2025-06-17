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    嘉市社宅「安寮好室」動工 2028年完工

    嘉義市長黃敏惠、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、立委王美惠等人參與社宅「安寮好室」動土典禮。 （記者丁偉杰攝）

    嘉義市長黃敏惠、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、立委王美惠等人參與社宅「安寮好室」動土典禮。 （記者丁偉杰攝）

    2025/06/17 17:39

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市東區社會住宅「安寮好室」新建統包工程今天舉行動土典禮，工程決標金額9億9890萬元，建築規模為地上13層、地下3層，興建戶數141戶，預計於2028年完工，此為嘉市第3座社宅。

    「安寮好室」基地位於吳鳳南路與芳安路街廓，市長黃敏惠、市議長陳姿妏、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、立委王美惠等人出席動土典禮。

    黃敏惠表示，嘉市社宅繼「博愛安居」（戶數206）及「友忠好室」（戶數144）在2022年年動土施工後，「安寮好室」為第3座辦理動土施工的基地，3座社宅總共提供491戶社會住宅。

    花敬群說，「安寮好室」搭配了五個社福空間，是全國社福設施密度最高的一個社宅社區。房租則是請估價師以10年屋齡估價再以家庭狀況打8、7或5折，相信可以降低民眾負擔，提供讓大家便宜而且安定的居住。

    市府表示，「安寮好室」全棟採通用設計，建立友善居住環境，並結合綠廊與社區共享廣場創造鄰里交流空間，且於低樓層空間將提供社會福利設施，包含托嬰中心、身障日照中心及社區日間作業設施（小作所），後續由市政社會處經營管理，提供住戶及市民在托育照護及日間照顧服務。

    「安寮好室」全棟規劃設計符合耐震、綠建築及智慧建築三大標章，統包工程由威暘營造工程有限公司、石昭永建築師事務所與高麒水電企業有限公司共同承攬，工程決標金額9億9890萬元。

    市「安寮好室」社宅基地位於吳鳳南路與芳安路街廓。（嘉市府提供）

    市「安寮好室」社宅基地位於吳鳳南路與芳安路街廓。（嘉市府提供）

    嘉市第3座社宅「安寮好室」預定2028年完工，模擬圖。（嘉市府提供）

    嘉市第3座社宅「安寮好室」預定2028年完工，模擬圖。（嘉市府提供）

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