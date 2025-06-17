獨家》政府做大學後盾！ 高教深耕加碼 總體補助各大學經費出爐

教育部總體補助各大學經費出爐。（記者林曉雲攝）

2025/06/17 17:37

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕總統賴清德提出台灣高等教育願景，允諾政府會做大學後盾，教育部「高教深耕計畫」今（114）年補助各大學合計191.28元，總體較去年再增加5.68億元，包括頂尖研究中心計畫經費，國立台灣大學總計獲補助26億2577萬500元居冠，較去年增加3264萬4313元。

此外，成功大學15億0376萬2000元、增加2577萬7905元；陽明交通大學14億3554萬6000元、增加6651萬5392元；清華大學13億1940萬7000元、增加5204萬749元；中山大學6億1693萬5000元、增加1億9810萬2210元；中興大學5億4650 萬7900元、增加8572萬0263元；中央大學4億6463萬4500元、增加3766萬6888元。技職以台科大4億5071萬1000元最多，增加較多的是中山、中興、陽明交大和清大等。

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教育部高教司長廖高賢表示，高教深耕計畫第二期自2323年至2027年，第一部分全面提升大學品質及促進高教多元發展，以維護學生平等受教權，今年計123.6億元，其中挹注大學關懷在地、完善就學協助及原住民輔導計24.47億元；第二部分協助大學追求國際一流地位及發展研究中心，強化國家國際競爭力，計67.68億元（含全校型48.86億元、特色領域研究研究中心18.82億元）。

台大校長陳文章表示，8個特色中心加2個頂尖中心共有10個中心，未來大學去年4500萬元，因計畫移至教育部，今年未核經費，希望高教特別預算200億元，能獲立法院審議通過，對高教基礎建設及攬才留才皆有助益，台大會不斷進步。

成大校長沈孟儒表示，政府非常重視高教發展，總統賴清德實現他對「政府作為高教的後盾」的承諾。陽明交大校長林奇宏表示，盼讓學校在經費使用更有彈性，會持續努力。清大副校長戴念華表示，政府做大學的後盾，共同跟國際競爭優秀人才。

中山大學校長李志鵬表示，包括氣膠科學研究中心等特色研究中心大幅增為7個，並新設海洋科技頂尖中心，中山將繼續擴充更大的研究能量及國際合作。中央大學校長蕭述三表示，高教面對非常多的國際挑戰，經費挹注相當重要，盼政府有更多的支持。中興大學校長詹富智表示，增加8千多萬是全國第二高，與中山大學並列5億級，僅次於台成清交。

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