「永續高雄：青年創業挑戰賽」揭曉 這隊奪百萬獎金

「永續高雄：青年創業挑戰賽」由「恰口科研公司」（右）勇奪百萬首獎，接受高雄市副市長李懷仁（左）頒發獎金。 （記者葛祐豪翻攝）

2025/06/17 18:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「永續高雄：青年創業挑戰賽」今（17）日下午舉行決賽暨頒獎典禮，12組晉級決賽的團隊，角逐總獎金逾210萬元獎項，經過評選，由「恰口科研公司」脫穎而出，勇奪百萬首獎。

這項比賽由高雄市青年局、日月光投控、中山大學等產官學攜手舉辦，除了冠軍由「恰口科研公司」拿下，亞軍及季軍分別是「台灣沃特農業科技公司」、「艾智達科技公司」，獲獎團隊不僅獲得豐厚獎金，還有為期3個月的創業輔導陪跑與創投資金媒合機會，是六都獎金最高及資源最完整的創業競賽。

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高雄市副市長李懷仁表示，這場以永續為題的青年創業挑戰賽，讓青年從高雄出發，提出對台灣與世界有益的創意舞台，尤其在AI等新科技快速發展時代，更是創造新價值的好時機。

冠軍「恰口科研企業公司」團隊，結合農業廢棄物作為原料，實現全生物可降解閉路循環，對廢棄物的處理挑戰獲得評審一致青睞；亞軍「台灣沃特農業科技公司」結合AI精準監測環境條件，提出農漁牧多元生產場域設計模組化的智慧環控系統；季軍「艾智達科技公司」聚焦開發應用於飛機、鐵路等高解析度非破壞檢測技術，提出具創新性的亞太赫茲動態檢測系統，深獲評審好評。

佳作則分別由「富據智能科技公司」、「意恩醫研公司」、「蓋婭智壤科技公司」獲得，評審肯定創新構想與落地潛力，成績同樣亮眼。

高雄市青年局長林楷軒指出，競賽結束後，隨即啟動為期3個月的創業陪跑計畫，針對12組入選決賽團隊規劃五大創業主題模組，課程涵蓋品牌行銷、財務規劃、新創募資、ESG永續政策與AI創新，青年局也將結合國家發展基金的創投資源，引介關鍵資金媒合機會，提升市場能見度。

「永續高雄：青年創業挑戰賽」今天下午舉行決賽暨頒獎典禮，共有12組晉級決賽團隊。（記者葛祐豪翻攝）

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