13.74億興建嘉義縣擴大縣治再生水廠 7月將進行招商

嘉義科學園區有再生水用水需求。（記者林宜樟攝）

2025/06/17 17:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕南部科學園區嘉義園區持續開發，台積電正興建兩座CoWoS先進封裝廠，園區二期擴建案也在進行；為因應產業用水需求，嘉義縣政府推動興建擴大縣治再生水廠BTO案（興建—移轉—營運），已獲內政部國土管理署核定補助，加上縣府自籌，預計投入13.74億元經費，即將在7月進行招商。

嘉義縣近年設立多處園區如嘉義科學園區、水上產業園區、中埔產業園區、水產精品加值產業園區及民雄航太園區，有大量再生水需求；縣府水利處表示，依「再生水資源發展條例」再生水供應策略優先給工業廠商使用，經盤點縣內3座營運中的污水處理廠，以位於朴子市的擴大縣治污水處理廠最適合設置再生水廠。

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擴大縣治再生水廠主要穩定供應再生水給予嘉義科學園區產業使用，根據環境影響差異分析報告，園區用水量從原訂每日用水量5900噸提高到每日2萬9000噸，再生水需求為每日1萬4500噸，園區自設再生水廠回收園區污水處理廠放流水，再生水供應量為每日9100噸；扣除園區再生水，部分再生水由區外供應每日5400噸，縣府為達成此目標，設定再生水廠產水規模為每日6500噸，供應年均每日5400噸以上再生水。

縣府水利處表示，再生水廠再生水水源主要是利用擴大縣治污水處理廠的水，預計設置在污水處理廠旁，用地0.4公頃及未徵收用地0.32公頃，用地面積合計約0.72公頃；興建工程包含取水管線、輸水管線、放流水前處理（含快濾及超微過濾等）、RO處理，因應園區高科技用水需求，額外增加除硼處理及園區內尿素處理程序。

此案採興建移轉營運案，興建期3年，營運期15年，預計2029年營運，工程總經費約13.74億餘元，營運費未來由用水人支付再生水水費支應。

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