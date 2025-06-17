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    借鏡北市！議員促板橋435藝文特區引進IP展 侯友宜：定位不同

    新北市議員劉美芳質詢時指出，近期台北市華山藝文特區展出許多知名IP展覽，相對板橋435藝文特區卻缺乏IP展覽，盼市府能多開發相關合作，並透過藝術進駐方式，來做展演、親子藝術教育。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員劉美芳質詢時指出，近期台北市華山藝文特區展出許多知名IP展覽，相對板橋435藝文特區卻缺乏IP展覽，盼市府能多開發相關合作，並透過藝術進駐方式，來做展演、親子藝術教育。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/17 17:46

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員劉美芳今（17）日質詢時指出，近期台北市華山藝文特區展出許多知名IP展覽，相對板橋435藝文特區卻缺乏IP展覽，盼市府能多開發相關合作，並透過藝術進駐方式，來做展演、親子藝術教育。市長侯友宜回應，華山商業性質比較高，板橋屬於公辦場域，且由於國際註冊的授權費用高，所以不見得一定要IP，也可來發展地方特色。

    劉美芳詢問板橋435藝文特區規劃議題，指出華山藝文特區近期有展出不少知名IP，像是吉伊卡哇、嚕嚕米特展，以及松山文創園區有多拉A夢展，但相對板橋藝文特區卻缺乏這類IP展覽，難以吸引年輕客群，更直言，提倡藝術很好，但缺乏吸引力與票房對場域發展也不見得有利，她認為可以邀請更多IP參與，或與文策院共同開發。

    侯友宜表示，兩個地區屬性不一樣，華山商業性質比較高，板橋屬於公辦場域，很多都是提供無償使用，兩者各有好處，客群也都不太一樣。且由於國際註冊的授權費用高，所以不見得一定要IP，也可來發展地方特色，像是現在空軍三重一村、府中雙城做得都不錯。

    新北市長侯友宜回應，華山商業性質比較高，板橋屬於公辦場域，且由於國際註冊的授權費用高，所以不見得一定要IP，也可來發展地方特色。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜回應，華山商業性質比較高，板橋屬於公辦場域，且由於國際註冊的授權費用高，所以不見得一定要IP，也可來發展地方特色。（記者羅國嘉攝）

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