基隆筍農剛奪綠竹筍特等獎 卻被山豬狂吃50斤竹筍餐

基隆市七堵山區農友許麗如開心奪得綠竹筍評鑑賽特等獎，由老公陳耀輝（見圖）代領獎；不料，今晨許麗如的竹林遇到山豬突襲，陳耀輝今天看到竹林被山豬四處掠奪的慘狀，難過心疼。（記者俞肇福攝）

2025/06/17 18:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市農會綠竹筍評鑑賽6月12日得獎名單出爐，許麗如種植的綠竹筍贏得特等獎；沒想到開心得獎沒幾天，今天（17日）一早就發現慘遭山豬登門打劫，粗估被吃掉4、50斤竹筍，筍農看到差點昏倒。基隆市動物保護防疫所（簡稱動保所）所長陳柏廷表示，會請獵戶上山查看，評估移除方案。

陳柏廷說，避免山豬危害農作物，原則上採取干擾防治，先前有委託技術廠商輔導農友，針對山豬入侵做了不少防治作業，包括聲音的干擾、氣味的干擾。如果確實造成農損，也可以請獵戶主動出擊，捕捉或移除山豬。近日會請獵戶上山查看，如發現山豬出沒，或有新鮮糞便等跡證，再評估移除方案。

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許麗如說，她與老公每天清晨3、4點就要起床準備農務，沒有辦法一整晚不睡跟山豬耗；還有人教她在竹林放置化學「狼尿」，以為山豬聞到味道會害怕，但後來發現沒有甚麼用。

基隆市農會推廣課督導陳建安表示，目前已經陸續接獲農友通報，有10位筍農遭遇山豬、山羌到竹林吃竹筍大餐，粗估損失約有5、600斤綠竹筍，會與動保所及農友討論後續如何因應。

基隆市七堵山區種植綠竹筍的農友，已有10人告知農會被山區動物登門吃掉綠竹筍，由於數量多造成農友損失不貲，希望農會想辦法來解決。（記者俞肇福翻攝）

基隆市七堵山區種植綠竹筍的農友，已有10人告知農會被山豬登門吃掉綠竹筍，希望農會想辦法一起來解決。（記者俞肇福翻攝）

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