綠委爭設台南山區公托設施 中央允補1500萬

民進黨立委郭國文（左1）會勘玉井聯合活動中心預定地，向中央爭取經費，增加公共托育設施。（郭國文服務處提供）

2025/06/17 17:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井計畫新建聯合活動中心，民進黨立委郭國文今天邀集相關單位會勘，爭取增加公共托育設施，滿足山區幼兒照顧的迫切需求，衛生福利部允諾提供1500萬元補助建置。

這場現勘由郭國文與立委林俊憲服務團隊共同推動，衛福部與市府社會、民政等局處，以及在地里長等都出席，先視察玉井、玉田聯合活動中心預定地，並了解相關規劃進度。

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玉井里與玉田里各有活動中心，但建築已經老舊，且空間都僅約20坪，相當狹窄，不敷使用，區公所向市政府爭取經費，興建全新的聯合活動中心。

聯合活動中心預定地規劃在區公所對面，位於鬧區，據了解，包含拆除與施工等經費，初估超過5000萬元，郭國文會勘後也認為年初的地震，讓新建計畫更刻不容緩。

郭國文與林俊憲團隊指出，玉井、楠西、左鎮、南化等4區的未滿7歲幼兒約800名，其中3歲以下的就有逾300人，卻沒有相對應的托育資源，間接加速了山區人口外流。

郭國文希望複製自己爭取善化蓮潭里複合公托的成功經驗，在玉井新建的活動中心也加入公托設施，補上山區公託不足的缺口。

衛福部社家署當場承諾以1500萬元幫忙推動托嬰中心的建置，郭國文強調，市府資源有限，會再與林俊憲聯手向中央爭取，希望能夠翻倍達到最高的3000萬元補助，讓地方負擔更輕，儘早施工，促進山區發展。

郭國文表示，聯合活動中心鄰近青果市場，住戶密集，地理位置很好，「楠西地震」後，山區需要更多社會資源挹注，而面對南科外溢效應，藉由公共設施的完善建置，有助於年輕人口移入，讓城鄉發展更趨平衡。

民進黨立委郭國文（右）會勘玉井聯合活動中心預定地，向中央爭取經費，增加公共托育設施。（郭國文服務處提供）

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