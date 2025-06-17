周春米：太空科技產業立足屏東 結合高科技供應鏈開創未來

太空產業相關業者座談共創榮景。（記者葉永騫攝）

2025/06/17 17:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕推動台灣太空科技發展，屏東縣政府、工業技術研究院與國家太空中心今天攜手舉辦「從屏東到太空 產業跨域共創新局論壇」，讓產業及民眾更了解太空產業。縣長周春米表示，屏東縣擁有發射火箭得天獨厚的地理優勢，國家發射場域已正式落腳，結合屏東科學園區，串聯太空產業鏈，讓太空科技立足屏東、開創星未來。

周春米表示，去年她在金屬研究中心策劃下到美國參加太空科技衛星展，屏東有很多產業參加這場全世界衛星的展覽，現在又再邁進一步，與工業技術研究院合辦論壇，7月底在牡丹鄉旭海村也有舉辦科研火箭競賽，這對屏東而言非常難得，讓大家知道屏東距離太空是如此的近，對屏東孩子們的科普教育部分是很大的躍進，透過產業的座談，促進相關合作，更在台積電率領供應鍊進入屏東後，讓科技產業深耕屏東，也讓屏東與太空的距離愈來愈近。

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工業技術研究院產服中心執行長陳立偉說，聚焦未來，從地方到太空做產業探討，屏東在太空方面有非常優渥的條件，面對地球的北極，地球自轉和公轉方向都是順時鐘，從屏東發射火箭往西太平洋走，是最容易入軌、燃料也最便宜，若有意外落海，也不會傷及任何人，自主發射火箭是自主衛星的最後一環，非常重要，產業與國家安全有關，台灣有非常好的化學材料金屬加工還有ICT，在這些基礎下佔有很很大優勢。

縣長周春米說明太空產業在屏東紮根情況。（記者葉永騫攝）

屏東太空產業座談，業者與民眾興趣濃厚。（記者葉永騫攝）

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