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    國中會考范雲邀座談 新竹家長語出驚人：沒有5A什麼學校都去不了

    立委范雲和新竹家長代表座談， 允諾將通案制度帶回中央討論。（范雲辦公室提供）

    立委范雲和新竹家長代表座談， 允諾將通案制度帶回中央討論。（范雲辦公室提供）

    2025/06/17 17:12

    〔記者林曉雲／台北報導〕國中會考6月6日公布成績後，本週五（20日）將可查詢個人區間，接續進行志願選填，預計免試入學7月8日放榜。新竹家長團體與立委范雲座談時，語出驚人表示，「沒有5A，什麼學校都去不了！」也有家長認為計分制度一國多制，錯一題排名就差千名，盼採全國單一制。范雲回應，對於新竹快速成長人口帶來的迫切需求，將會把通案制度帶回中央討論。

    為推動新竹教育，范雲昨邀請13所竹北地區國中小家長會代表座談，竹北市長鄭朝方出席，從升學、校園安全到交通安全、校舍硬體進行深談。其中，仁愛國中家長會會長余文琴指出，新竹學區會考比序採3級分制，造成「沒有5A，什麼學校都去不了」；興隆國小家長會委員羅君儀提到，國中會考雖然全台使用一份考題，卻有10幾種計分制度，盼採行全國單一制，避免學生多錯一題、沒有5A，排名就跌落千名的巨大落差。

    范雲表示，過去5年在立法院教文會，處理不適任教師、爭取代理教師待遇；並成功推動學輔法、國教法、特教法、性平教育法等法案修正，也關注改善教師荒議題，期待從中央立委的角度出發，和家長一起為新竹教育努力。

    有家長會代表提出校園調查案件超出負荷，范雲說明，她正積極推動兒童工作證和兒少專責單位兩大全新制度，兒童工作證是兒童保護制度的良民證，兒少專責單位則將進行跨部會整合，建立專業專責的兒少事件單一窗口，希望解決校園現場應對體罰、霸凌、性平等調查案件的人力經費短缺問題。

    鄭朝方表示，城區和西區的學校面臨老舊校舍修繕問題，老舊校舍翻新比新建更難，將努力爭取經費，而市公所已於上月審核完畢各校補助，感謝家長協力提案，完善基層的需求方案，市公所將繼續協助家長及學校，打造更好的教育環境。

    此外，成功國中家長會委員葉俊儀提出新竹高中生的通勤需求，希望協調台鐵班次或提供其他大眾運輸服務，舒緩上千名新竹高中職學生每日至竹市的通學需求。

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