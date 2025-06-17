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    一期稻要不要收割 彰化農民被天氣搞到失眠

    大雨過後，天氣放晴，但稻田出現倒伏，農民氣惱不已。（記者顏宏駿攝）

    大雨過後，天氣放晴，但稻田出現倒伏，農民氣惱不已。（記者顏宏駿攝）

    2025/06/17 17:13

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣今年一期稻作本週進入收割期，但天公不作美，受西南風影響水氣增多，天候經常且伴隨雷陣雨開炸，造成各地頻傳倒伏，搞得稻農心情七上八下，還有稻農說，她已經被天氣搞得快失眠。好消息是，氣象局預報明天（18日）開始各地又恢復多雲到晴的好天氣。

    溪州鄉鄭姓農婦說，去年一期稻作，她的稻穀被雨水浸溼，溼度達32度，繳交「公糧」被農會拒收，只能便宜賣給糧商，忙了半年，血本無歸。今年又遇到同樣的情況，這一週以來，天氣不穩，一場大雨就可能造成倒伏，她想收割，但天氣時雨時晴，搞得她這禮拜沒有一天睡好覺。

    稻米產銷班長葉豐端說，他種的1期稻作濕稻穀收購價每百台斤1170元，價格算高，但每分地收成約1600台斤，以前平均在1800至2000台斤之間，產量減少可能是生長期天氣太冷。從疫情以來，萬物齊漲，秧苗、工資、肥料都漲，就是稻穀的收購價持平，今年好不容易有好價格，希望以後繼續下去，不要回跌。

    溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，農業部調高公糧收購數量和價格，農民繳交公糧意願大增，截至目前，糧商預計今年公糧繳交狀況很好，溪州鄉每百台斤是1170元，比去年同期1050元至1060元高出約一成，可見政府愛護農民提高公糧收購價格已發揮拉抬糧價的正面效應。雖然產地偶有倒伏情況，但根據氣象局的預報，從18日起恢復到多雲到晴的好天氣。

    時雨時晴的天氣，讓農民快失眠，所有的憂煩在收割時結束。（記者顏宏駿攝）

    時雨時晴的天氣，讓農民快失眠，所有的憂煩在收割時結束。（記者顏宏駿攝）

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