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    全台首座「幸福公鹿」下班啦！ 搭車回廠「美容」萌翻天

    南投台14線40K「幸福公鹿」公仔，是全台首座「幸福公鹿」，並有「一世是你」的浪漫諧音。（資料照）

    南投台14線40K「幸福公鹿」公仔，是全台首座「幸福公鹿」，並有「一世是你」的浪漫諧音。（資料照）

    2025/06/17 16:46

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣國道6號通車10多年，幾乎取代過去台14線中潭公路運量，公路局南投工務段5年前在台14線40K，設置全台首座超萌公路公仔「幸福公鹿」，並取浪漫諧音「一世是你」，讓民眾前往國姓旅遊 可造訪打卡，惟戶外公仔歷經日曬雨淋，外表已脫漆斑駁，工務段特別卸除讓其「下班」，並搭上車繫上安全帶，回廠保養「美容」，並公告公仔並非遭竊，待修復完畢，預計暑假7月底就會亮麗回歸。

    南投工務段表示，全台目前有13座「幸福公鹿」公仔，南投縣就有4座，包含台14線40K「一世是你」、45K「一世是我」，以及合歡山武嶺、南投市南投監理站大門前等。

    工務段說，位在台14線40K的公路公仔，是全台首座「幸福公鹿」，但自2020年設立至今，在戶外歷經5年日曬雨淋洗禮，外觀已明顯斑駁褪色，為讓公仔維持昔日面貌，才會卸除回廠「美容」，搬運上車還用安全帶繫好，確保公鹿外型不因運送受損，現場還特別設置公告，提醒前來的民眾，公仔只是回廠、並非遭竊，不用太過緊張，預計7月底就會修復完畢，屆時可望亮麗回歸。

    南投台14線全台首座「幸福公鹿」公仔，長期在戶外已褪色斑駁，公路局特別卸除公仔，還讓其搭車繫上安全帶，盼回廠「美容」能亮麗回歸。（圖由南投工務段提供）

    南投台14線全台首座「幸福公鹿」公仔，長期在戶外已褪色斑駁，公路局特別卸除公仔，還讓其搭車繫上安全帶，盼回廠「美容」能亮麗回歸。（圖由南投工務段提供）

    南投台14線「幸福公鹿」公仔長年在戶外已褪色斑駁，公路局卸除回廠「美容」，還特別設置公告，避免民眾誤會是遭竊。（圖由南投工務段提供）

    南投台14線「幸福公鹿」公仔長年在戶外已褪色斑駁，公路局卸除回廠「美容」，還特別設置公告，避免民眾誤會是遭竊。（圖由南投工務段提供）

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