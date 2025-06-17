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    長榮航空與空服員工會續簽團體協約 1航班改過夜

    長榮航空與桃園市空服員職業工會團體協約7月5日屆期，雙方透過5次意見交流、2次協商會議，今（17日）達成合意，將擇期完成續簽。（圖由桃園市空服員職業工會提供）

    長榮航空與桃園市空服員職業工會團體協約7月5日屆期，雙方透過5次意見交流、2次協商會議，今（17日）達成合意，將擇期完成續簽。（圖由桃園市空服員職業工會提供）

    2025/06/17 17:02

    〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會2022年續簽的團體協約將於今年7月5日屆期，雙方透過5次意見交流、2次協商會議，今（17日）達成合意，將擇期完成續簽。這次協約將容易超出12小時工時的BR391航班，於夏季班表期間改為過夜航班，改善空服員勞動條件。

    2019年6月20日長榮空服員發動罷工，歷時20天，於團體協約簽訂後落幕，成功爭取3個高工時的當日來回航班於特定區間內改為過夜航班、新增飛安獎金、參與人評會和辦理勞資定期會議等。

    桃空職工表示，原約所定的勞動條件都將繼續適用，保障空服員核心權益，更新增BR391（台北胡志明航班）將從明年起夏季班表（4至9月間）改為過夜航班，減少空服員服勤的疲勞度。

    桃空職工表示，理解長榮航空對成本的考量，難以將各條高工時的當日來回航班，皆立即改為全年度過夜航班，但新增BR391於特定區間內改為過夜航班，仍是勞動條件和勞資關係的具體前進，深刻期勉長榮航空能循此漸進改善方向，於疫情過後航班快速復甦、營收與獲利屢創新高的此刻，持續改善過勞、增加空服員外站休息時間，不限於用團體協約的方式，均可考量將其他高工時的當日來回航班漸進改為過夜航班，更不要再走縮減人力或休息時間的回頭路。

    長榮航空指出，這次協商雙方均展現善意，透過務實有效溝通，就航班過夜優化方案等勞動條件取得共識，並以公司所提的團體協約版本達成合意。

    長榮航空表示，長榮航空一向秉持員工平等與勞資共融的核心價值，重視與員工及各工會之間的溝通與協商；面對全球政經局勢變化與產業轉型等多重挑戰，公司將持續展現韌性、積極應對，並持續精進職場環境，致力於實現營運穩健成長，同時善盡企業社會責任，落實永續經營的理念。

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