是你嗎? 盧秀燕協尋中捷第5千萬乘客 可獲星宇航空2張來回商務艙

江姓女士（右）為中捷第49999999位乘客，盧秀燕親自頒獎，並協尋第5千萬人次的乘客（記者蘇金鳳攝）

2025/06/17 17:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷公司通車至今，搭乘的民眾6月9日已達5千萬人次，而中捷公司日前宣佈5千萬人次前後民眾都可獲獎，而第5千萬名乘客則是可獲得星宇航空商務艙來回機票亞洲不限點機票兩張，但是中捷公司只找到第49999999位及第50000001位的民眾，市長盧秀燕今天在中捷藍線記者會進行協尋，指該位乘客持一卡通，可能是南部人，趕快來領獎。

中捷公司表示，第5千萬人次的旅客是持一卡通自舊社站進站（卡號：35000104351）。

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台中捷運運量在6月9日突破5千萬人次，中捷公司將贈送第5千萬名旅客星宇航空商務艙雙人來回機票，前後1位旅客則各獲得星宇航空經濟艙單人來回機票，中捷公司找到了前後位民眾，都是台中市民，但是偏偏第5千萬名乘客直到現在都未來領獎。

盧秀燕在記者會頒獎給第49999999位江姓女士，是從烏日搭車，她表示，搭捷運帶來了便利，而且還節能減碳，讓地球永續。

盧秀燕表示，第5千萬位乘客，持的是一卡通，她猜可能是來自南部的民眾，市府正在協尋，請趕快來領獎。

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