刺激味蕾吃得更安心 宜縣學校午餐廚藝精進3.0成果發表

小朋友品嘗宜蘭縣學校午餐廚藝精進3.0的餐點。（宜蘭縣政府提供）

2025/06/17 16:51

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣學校午餐廚藝精進3.0計畫，今天（17日）在蘇澳國小舉辦成果發表會，執行期間邀請知名主廚進入中央廚房輔導，傳授食材運用、料理技術，兼顧口味、營養及衛生安全，料理可口菜餚刺激味蕾，讓學童吃得更安心。

宜縣學校午餐廚藝精進3.0計畫，針對供應縣內20所學校午餐的3家團膳廠商中央廚房提供輔導，透過講座、現場指導傳授料理技術，教導如何運用鹽、醋去除食材雜味，再以香料、醬料、滷包入味，有些食材可搭配咖哩粉與香菇爆香提味，或用泡菜與番茄醬調和酸度，製作適合學童口味的菜色。

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此外，食品安全也列入3.0計畫重點項目，國立宜蘭大學教授黃俊儒指導校廚從業人員惜食減廢，並落實廚房環境、調味醬管理、病媒防治，朝向健康飲食目標邁進。

成果發表會後，由蘇澳國小學生品嘗大廚指導上桌的午餐。縣府教育處代理處長陳金奇說，宜蘭縣經由廚藝精進計畫，提升學校免費午餐供膳品質，希望小朋友吃得更營養更健康，成為滋養他們健康成長的重要力量。

宜縣學校午餐廚藝精進計畫開辦至今，陸續辦理學餐精進工作坊、主廚入央廚輔導、校園餐飲從業人員食品衛生研習，以跨界合作與實地輔導精進用餐品質。

宜蘭縣學校午餐廚藝精進3.0計畫，料理可口菜餚刺激味蕾，讓學童吃得更安心。（宜蘭縣政府提供）

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