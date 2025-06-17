茶改場研發破壁萃取技術 助攻手搖飲

茶改場研發破壁速萃技術，降低成本外，還大幅提高茶湯品質與風味。（記者楊媛婷攝）

2025/06/17 16:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕國人每年至少喝掉10.2億杯手搖飲，為讓基底茶品質更好，農業部茶葉及飲料作物改良場研發新型破壁技術，可去除傳統製程不良雜味，留住茶香不苦澀，還可擴及薄荷、洛神花等香草或水果等作物，也因破壁技術只能用在新鮮的茶葉，因此使用該技術的茶葉保證都是百分百新鮮台灣茶。

茶改場近年研發許多提升茶葉品質技術，包含2023年推出速萃調飲茶新型加工技術及原料，在茶葉加工流程導入「濕裁切技術」，可有效提高茶胺酸、還原糖成分萃取率，並讓茶湯顏色穩定滋味甘甜，也降低損耗率2成以上，茶改場場長蘇宗振進一步指出，團隊現在又研發破壁速萃技術，不僅茶湯喝來有手作茶品質，可讓茶湯中的兒茶素含量提升，若用在洛神花等，可讓洛神花原料保持原色粉紅，花青素更比傳統製程提高3成以上。

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蘇宗振指出，該技術可廣泛用在茶葉、蕎麥、玄米等，不僅讓茶湯的有益成分提高，也因萃取後濃度提高，過去泡1杯使用的茶飲原料可沖泡3杯，等同降低成本，另用破壁鮮萃技術的茶飲原料可使用濾掛包，不須再用傳統茶包方式，可有效降低茶鹼，讓國外消費者接受度更高。

茶改場表示，該技術為非專屬授權，目前國內已有6家業者技轉，包含有手搖飲界南霸天美譽的茶之魔手等，茶之魔手董事長王賢明表示，該技術好操作，即使年齡6、7旬的員工也可迅速上手，並且整套模組需要的坪數更小，從一般店面需要10坪可降低到4坪，也方便將台灣手搖飲基底茶鮮送到國外，因可降低成本，相信會吸引更多國外業者來台採購。

茶改場研發破壁萃取技術，目前已技轉給6家手搖業者。（記者楊媛婷攝）

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