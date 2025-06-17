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    入境日本移民官「全家只攔他」 過來人教1招可省很多麻煩

    日本機場移民官示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    日本機場移民官示意圖，與新聞事件無關。（路透）

    2025/06/17 16:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕入境日本前須填寫個人資訊，包括職業、入境目的等，供移民官審查。但近日有台灣旅客分享，研究所剛畢業的他與家人一同赴日旅遊，卻成為全家唯一被攔查的對象，懷疑遭誤認為潛在打黑工人士，貼文引發不少共鳴。

    一名網友近日在「Dcard」發文表示，近期與家人一同飛往大阪展開7天6夜自由行，藉此慶祝自己研究所畢業。不料入境關卡進行指紋與拍照程序後，最後查看護照時，卻被移民官攔下。

    原Po透露，對方見到資料中顯示他「無業」，可能是擔心其入境目的並非單純觀光，而是潛在非法打工，便將他攔下進一步詢問確認。反觀同行的父母與大學生弟弟，僅簡單查驗即順利放行。他也納悶，自己四年前赴北海道時未曾遇過類似情形，這次可說是「奇妙體驗」。

    貼文曝光後，網友紛紛留言分享經驗，「我到哪裡都常常被攔，反正我沒做犯法的事也沒有打算做犯法的事，愛問就問吧，我都照實回答，反正最後都順利通關」、「之前去的時候，導遊就有特別說工作的部分要填有，可以節省很多麻煩」、「只能說真的設想不到會發生什麼樣的狀況，所以出發前最好先準備好一切可能會需要的資料」。

    有人則分析原因，認為日本近年對非法打工、非法滯留查得越來越嚴格，特別是針對年輕且無固定職業的入境者，「因為日本被歪國人玩壞了，現在非法移民意外地很多，真的不能不擋了」、「他們確實會查工作狀況，如果是剛畢業身份更敏感，日本近年查得嚴，尤其針對無業年輕人。通常被問就是怕你非法打工，別緊張啦。」

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