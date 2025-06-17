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    彰化花壇國中電路改裝 金牌校友喊「我來」為校省工程費

    彰化縣花壇國中的金牌畢業生李宇翔（圖左二），返回母校協助電路改裝作業，由家長會長謝彰宏（圖右二）手把手教學，校長凃明秀（圖左）萬分感謝。（花壇國中提供）

    彰化縣花壇國中的金牌畢業生李宇翔（圖左二），返回母校協助電路改裝作業，由家長會長謝彰宏（圖右二）手把手教學，校長凃明秀（圖左）萬分感謝。（花壇國中提供）

    2025/06/17 16:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇國中正在進英語國際村的教室整修作業，家長會長謝彰宏一肩扛起所有電路改裝工程的重責大任，目前就讀台灣科大的20歲金牌畢業生李宇翔得知後，馬上自告奮勇說「我來」，義不容辭，兩人聯手為學校省下1、20萬元的工程費用！

    花壇國中校長凃明秀表示，電路改裝是攸關安全的重要作業，剛好該校的家長會長謝彰宏是水電包商，自己就水電達人，為了讓今年8月起的新學年就有英語村教室可用，他放下其它的工作交給手下師傅，自己親作花中的電路改裝作業，必須先拆除舊有的電路，再進行拉線與鋪設，材料費並一手包辦。

    凃明秀強調，英語村的電路改裝作業，除了家長會長全程負責，該校的金牌畢業生李宇翔，因為已經放暑假，得知校園需要電路改裝人手，馬上就來幫忙，家長會長謝彰宏直稱這真是「如虎添翼」，因為李宇翔曾在全國技能競賽拿下J18電器裝配職類青少年組金牌、18電器裝配職類青年組銀牌，台科大還沒畢業，就已具有乙級技術士証書。

    凃明秀笑說，該校的金牌畢業生李宇翔，在水電達人的家長會長謝彰宏的手把手現場教學，兩人默契十足，讓作業進度加快，也提早完成，也讓人見識到花中多年來投入職人班的技藝養成，開出了最美麗的花，因為李宇翔一路求學就是靠著技藝專長，在比賽中發光發亮，也找到人生的方向，如今英語村電路作業，就是該校職人班的最佳作品。

    彰化縣花壇國中的金牌畢業生李宇翔，返回母校協助電路改裝作業。（花壇國中提供）

    彰化縣花壇國中的金牌畢業生李宇翔，返回母校協助電路改裝作業。（花壇國中提供）

    彰化縣花壇國中的金牌畢業生李宇翔（圖左），返回母校協助電路改裝作業，由家長會長謝彰宏（圖右）手把手教學。（花壇國中提供）

    彰化縣花壇國中的金牌畢業生李宇翔（圖左），返回母校協助電路改裝作業，由家長會長謝彰宏（圖右）手把手教學。（花壇國中提供）

    彰化縣花壇國中的金牌畢業生李宇翔，返回母校協助電路改裝作業。（花壇國中提供）

    彰化縣花壇國中的金牌畢業生李宇翔，返回母校協助電路改裝作業。（花壇國中提供）

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