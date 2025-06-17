桃園航空城「航青路」 通車啟用

桃園市長張善政（中）主持「桃園航空城計畫：航青路通車典禮」。（記者周敏鴻攝）

2025/06/17 16:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府闢建大園區4.7公里長「航青路」，今天通車啟用，成為強化桃園航空城西側南北向道路的重要建設，除貫穿多元區域，還鄰接產專區、乙種工業區、商業區、住宅區，還會連接玫瑰溪畔公園、青峰公園與10處開放綠地，可望優化區域交通與整體都市發展。

桃園市長張善政下午主持「桃園航空城計畫：航青路通車典禮」，期許航青路能成為串聯大園市區、青埔特區的主要幹道。航青路全長約4.7公里、路寬約50公尺，是沿著桃園機場捷運A15大園站、A16橫山站到A17領航站的機捷橋下兩側新闢道路，範圍包括新建航青一橋、航青二橋等橋梁，未來可並整合公共運輸動線。

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航空城工程處規劃航青路南北貫穿多元區域外，還鄰接產專區、乙種工業區、商業區、住宅區，並串聯多處公園、綠地，以今年底可開放的玫瑰溪畔公園為例，面積0.64公頃，於航空城徵收區內移植既有喬木77株、原地保留樹木1株，並鋪設透水鋪面，搭配地下49座雨水貯集系統，可蓄水約1000噸，具保水、防洪、澆灌等功能；另，道路主體外的航青路工程，還增設綠植帶、人行道、自行車專用道，並搭配排水工程、污水管線、共同管道、智能路燈等設施，功能完善。

大園區航青路已完工。（圖由桃園市政府提供）

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