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    高捷黃線YC02標本館建工路段 7月起進行前置工程

    高雄捷運黃線YC02標，將從7月起進行前置工程，昨晚舉辦第二場施工前里民說明會。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄捷運黃線YC02標，將從7月起進行前置工程，昨晚舉辦第二場施工前里民說明會。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/06/17 16:47

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運黃線YC02標（本館建工路段），將從7月起進行前置工程，捷運局16日晚間舉辦第二場施工前里民說明會；YC02標範圍涵蓋本館路、球場路至建工路等路段，總長度約2.74公里，將設置Y6、Y7、Y8等3座地下車站，採潛盾隧道工法施作。

    高雄市捷運局指出，捷運黃線自111年3月獲行政院核定以來，已完成全線機電系統、軌道工程，及第一階段土建工程標YC01、YC02及YC03的招標作業，第二階段細部設計標YD01也同步委由得標廠商辦理中。

    目前YC01、YC03標已經陸續動工，YC02標土建工程由工信公司承攬，總長度約2.74公里，設置Y6、Y7、Y8等3座地下車站，預計自7月起分階段進場施工，將先進行前置工程，辦理各車站明挖段單側人行道削減作業、維持車道數目、同時塗銷沿線停車格位等。

    昨晚的第二場施工前里民說明會，於高雄科大舉行，包括議員邱俊憲、黃香菽、何權峰都親自到場關心，三民區本館里里長簡明鎮、寶珠里里長陳榮增等多位里長，及周邊居民及商家均踴躍出席。

    對於民眾擔憂施工造成交通衝擊，捷運局說明，為降低後續階段施工對用路人及鄰近環境的影響，將要求統包商於施工前，確實與當地里長及沿線住家充分溝通說明，未來也會持續要求統包商在施工過程中，確實依據市府道安會報核定的交通維持計畫執行，並責成專案管理與監造團隊加強現場督導。

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