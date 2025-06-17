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    超萌「迷你虎爺」亮相 台南興濟宮6/29揪信眾擲筊迎請

    祀典興濟宮雕造約50圓硬幣大小、開光過的「迷你虎爺」供信眾擲筊比杯迎請。（圖由祀典興濟宮提供）

    祀典興濟宮雕造約50圓硬幣大小、開光過的「迷你虎爺」供信眾擲筊比杯迎請。（圖由祀典興濟宮提供）

    2025/06/17 16:07

    〔記者王姝琇／台南報導〕為慶祝虎爺聖誕，祀典興濟宮將於29、30日舉辦「乞虎．祈福」活動，擲筊連續聖筊最多者前8名可將約50圓硬幣大小、開光「迷你虎爺」迎回供奉，另推出限量紀念品與捐血活動，邀請民眾共襄盛舉、共享神威。

    逾300年歷史的祀典興濟宮，從2012年起雕造迷你虎爺神像，進行開光供信眾擲筊迎請，每年虎爺聖誕（農曆6月6日）吸引數百人報名比杯，今年虎爺公指示雕造8尊迷你虎爺，活動將於29日下午1點於官廳內庭開放現場報名，2點開始擲筊。

    今年廟方另推出多項限量紀念品，包括虎爺書籤及首度推出象徵福氣盈門「興福餅」，另祭出虎爺小福袋，加贈限量「虎爺大印」；6月30日虎爺聖誕當天結合公益捐血活動，與市警局第5分局聯名推出「虎爺聯名小神衣」，捐250ml即可獲得1件。

    臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮董事長林淑華表示，虎爺為台灣民間信仰重要守護神，象徵驅邪避煞、保境安民，每年虎爺聖誕都吸引來自各地的信眾前來參香祈福，現場氣氛熱鬧非凡，誠摯邀請大眾一同來慶賀虎爺聖誕，沾福氣、保平安。

    祀典興濟宮首度推出象徵福氣盈門「興福餅」與民眾結緣。（圖由祀典興濟宮提供）

    祀典興濟宮首度推出象徵福氣盈門「興福餅」與民眾結緣。（圖由祀典興濟宮提供）

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