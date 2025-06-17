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    中捷藍線6/26開工 盧秀燕：當天搭綠線免費

    台中市長盧秀燕宣布中捷藍線二十六日動工，當天搭捷運綠線免費。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕宣布中捷藍線二十六日動工，當天搭捷運綠線免費。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/17 16:16

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線將在6月26日動工，市長盧秀燕今天召開記者會宣布，當天上午10點的開工地點，就在捷運綠線與藍線交叉點的市政府，此外，由於是台中市第2條動工的捷運，當天搭捷運綠線全部免費。

    捷運藍線總長約24.78公里，採高架與地下並行設計，設有20座車站（高架8座、地下12座）及1座面積約12.46公頃的五級維修機廠。沿線經過台灣大道、沙鹿、東海大學、秋紅谷、台中市政府、台中車站等重要節點，大幅改善市區交通及公共運輸系統效能。

    台中市政府今天舉行「台中捷運藍線上藍得分暖身記者會」，還安排市長盧秀燕及到場的立委及市議員手上拿著藍色籃球，象徵捷運藍線上藍，盧秀燕表示，捷運藍線預算為1615億元，是她上任6年半以來最大的工程，市民望穿秋水，等了1、20年，她任內綠線完工，現今藍線要開工，捷運路網開十字交叉，接著七線齊發，成為大台中捷運路網。

    盧秀燕表示，捷運藍線將在6月26日上午10點在市政府站開工，同時為了慶祝捷運藍線動工，當天綠線將全天免費，請民眾趕快來搭乘。

    台中市長盧秀燕宣布二十六日捷運藍線開工。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕宣布二十六日捷運藍線開工。（記者蘇金鳳攝）

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