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    男子停柩在殯葬所252天 雲林夜市慈愛會募款處理身後事

    雲林縣夜市慈愛會受土庫鎮公所請託，為鎮內沈男募款處理身後事，今送最後一程。（記者李文德攝）

    雲林縣夜市慈愛會受土庫鎮公所請託，為鎮內沈男募款處理身後事，今送最後一程。（記者李文德攝）

    2025/06/17 16:39

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮沈姓男子去年往生，但因無家人處理後事，遺體停柩於虎尾鎮惠來生命園區（惠來火葬場）長達252天，相關費用高達30萬5600元。雲林縣夜市慈愛會得知後協助處理。先上網募款，不足部分再由慈愛會支付，結果善款2小時內就募得款項。今（17）日眾人送沈男最後一程，在地方蔚為佳話。

    今下午2點左右，土庫鎮長陳特凱、慈愛會長陳鴻榮、公所同仁與地方里長到惠來生命園區小靈堂送沈男最後一程，一切儀式從簡卻莊重。眾人雙手合十，在禮儀社的協助下順利將大體火化完成。

    陳特凱指出，60歲的沈男為獨居戶，近年來安置在療養機構，去年10月不幸離開，因無家屬出面協助處理後事，遺體便停柩在火葬場長達272天，近日鎮民發現遺體安置已久，不捨沈男遭遇向鎮公所求助。

    陳特凱表示，此個案在包含冰櫃、拜飯等費用便高達30萬5600元，因此上週尋求雲林縣夜市慈愛會協助，當下會長陳鴻榮馬上答應，慈愛會釋出募款當天，一個多小時便募得所有款項，選擇在今天送沈男最後一程，火化後的骨灰將安置在土庫鎮納骨塔，讓沈男可以安心「返鄉」，感謝慈愛會、禮儀社業者鼎力協助，讓亡者安息。

    陳鴻榮表示，慈愛會成立至今已服務5760名個案身後事，截至目前為止慈愛會協助喪葬捐款總金額已超過3億1200萬元，此個案為服務多年來停柩在殯葬所第2久，感謝近百位善心人士在第一時間為沈男盡一份心力。

    雲林縣夜市慈愛會受土庫鎮公所請託，為鎮內沈男募款處理身後事，今送最後一程。（記者李文德攝）

    雲林縣夜市慈愛會受土庫鎮公所請託，為鎮內沈男募款處理身後事，今送最後一程。（記者李文德攝）

    雲林縣夜市慈愛會受土庫鎮公所請託，為鎮內沈男募款處理身後事，今送最後一程。（記者李文德攝）

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