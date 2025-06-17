超商也能換！環境部綠點再升級 增7大通路兌換商品

環境部「環保集點」再升級，即日起開放7大通路可不限商品兌換折扣券，200點換1元，如超商購物、3C選購甚至生鮮食品等，鼓勵民眾從事環保並享受點數帶來的實質回饋。（記者吳柏軒攝）

2025/06/17 16:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部10年前啟動「環保集點制度」（綠點），至今已累計破百萬名用戶，今（17日）宣布綠點再升級，即日起全面擴大兌換範圍，從原先的綠色標章商品，擴大到超商、3C量販等7家實體通路，200綠點可折1元，並同步推出「綠點自由日」活動，贈送200到5000綠點不等，加碼再抽環保旅館住宿券或1000元旅行社折價券等，盼加速下個百萬用戶的到來。

環境部次長施文真表示，過去綠點著重「綠進綠出」，只能兌換有綠色環保標章的商品，目前走了10年累積破百萬用戶，希望鼓勵更多人使用，讓綠色生活更有感，即日起全面擴大綠點兌換範圍，可在7-11、全家、萊爾富、全國電子、燦坤3C、美聯社及里仁等7家實體零售通路，透過環保集點APP兌換折扣金，不限任何商品，200點折1元，讓綠點運用更自由、更貼近生活需求。

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環境部綜合規劃司長洪淑幸說，今日起到7月20日，也同步推出「綠點自由日」系列行銷活動，首先民眾只要首次兌換「不限品項」消費折抵金，立即贈送200綠點，另外累積兌換滿5000綠點，再加碼送2000點，以及分享消費商品到臉書活動貼文，再抽出100名贈送5000點，10名原森旅行社1000元折價券，與2名福容大飯店2天1夜住宿券。

施文真指出，綠點可透過搭乘大眾交通工具、購買綠色商品及參加綠色活動等方式集點，目前若購買綠色商品是100點可折1元，這次擴大為7大通路的不限商品，雖200點折1元，但其中會有100點再回到綠點制度，希望透過活動，讓更多民眾加入，加速下個百萬用戶到來，並將持續與其他通路對話，擴大至全台13家通路逾1萬5千家門市都能使用，且綠點百萬會員也可促進通路實體消費，達到雙贏。

環境部次長施文真介紹環保集點再升級的最新活動。（記者吳柏軒攝）

環境部綜合規劃司長洪淑幸補充環保集點新活動，綠點兌換滿額再加贈。（記者吳柏軒攝）

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