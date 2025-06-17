新北攜手加拿大卓越國際學院 增加學子申請國外大學優勢

2025/06/17 15:39

〔記者陳奕劭／新北報導〕為拓展高中生的國際視野，新北市教育局今年與加拿大卓越國際學院（OIA）簽署雙聯學制的合作備忘錄，導入加拿大安大略省高中文憑（OSSD），增加學生申請國外大學的優勢。加拿大卓越國際學院表示，已與英國南安普頓大學、英國雷丁大學、加拿大勞瑞爾大學簽署官方合作的升學銜接計畫，協助更多學生進入適合自己的專業領域。

新北市教育局長張明文指出，為強化學生英語學習動機，培養國際競爭力，導入加拿大安大略省教育局認可的OSSD文憑，學生不用參加台灣的升學大考，只要完成修習30個學分，並符合相關規定，即可取得OSSD文憑，OSSD屬於國際高中課程體系，採用學分制，以線上與實體混合式教學，提供彈性學習方式。

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加拿大卓越國際學院表示，該校依法在加拿大安大略省教育廳註冊，具備線上與實體教學基地，所有課程皆符合安大略省高中教育體系與OSSD學分架構，設有完整的教師資格審核、學習紀錄、評量制度，嚴格依法辦理學生學籍管理與課程評定。

加拿大卓越國際學院指出，OIA學生已成功申請進入多所美國、英國、澳洲與香港知名大學，獲得英國愛丁堡大學、澳洲雪梨大學與莫納許大學招生單位書面回覆，確認OIA申請人的學歷；為培育優秀的大學人才，目前已與英國南安普頓大學（馬來西亞分校）、英國雷丁大學（馬來西亞分校）以及加拿大勞瑞爾大學簽署官方合作的升學銜接計畫，協助更多學生進入適合自己的專業領域。

針對近來OSSD線上文憑引起討論，加拿大卓越國際學院強調，從未與任何「黑名單」機構合作，也沒有涉及任何「文憑代辦」或「未授權學分認定」的行為，該校歷屆畢業生皆順利升學至多所世界名校，包含加拿大、英國、澳洲、香港等地，具備良好口碑與升學紀錄。

外傳OSSD文憑被美、英、澳、港等名校列入黑名單，加拿大卓越國際學院澄清說，上述地區大學並未將OSSD學生列入黑名單，且OIA學生已成功申請進入多所美國、英國、澳洲與香港知名大學。OIA依照加拿大安大略省教育廳的規範，採高品質、嚴謹的教學方式，辦學獲得安大略省教育廳認可，並受到來自世界各地學生、家長與合作機構肯定。

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