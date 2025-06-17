中華電信創新應用賽啟動！聚焦AI應用 總獎金逾210萬元

中華電信今日舉辦「2025數位創新應用系列賽」宣告記者會，總獎金超過210萬。（記者林志怡攝）

2025/06/17 15:32

〔記者林志怡／台北報導〕中華電信今日舉辦「2025數位創新應用系列賽」宣告記者會，涵蓋「智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」、「FunPark童書星創獎」等2大賽事。中華電信董事長簡志誠指出，今年的賽事多有升級，總獎金超過210萬元，同時也提供創業資源、技術支持及育成機會，盼團隊帶來更多創新成果與AI應用。

今年的系列賽中，「智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」總獎金就高達160萬元，聚焦智慧文化、製造、醫療、環境、生活、交通、金融等7大領域，盼團隊結合5G與AI回應產業務實需求，今年也新增「AI創新特別獎」，提供AI算力資源，協助新創團隊加速成長與創新應用服務落地。

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「FunPark童書星創獎」今年升級更名，是全台首座專為數位繪本設計的大獎，參賽年齡放寬為15歲以上，並增設「出版組」獎項，徵選國內已出版的原創數位繪本，吸引出版社與創作者參與，提升商轉媒合機會，另有「數位繪本大學」課程，盼促進出版產業升級。

簡志誠進一步說明，今年的大賽包括數位創新、5G加速器與FunPark等3個題目，AI對未來發展有著無限可能，面對AI浪潮，中華電信持續響應政府數位轉型與AI發展政策的推動，近年來中華電信內部也推動超過70個以上專案，從客服、行銷、專案到打詐都有應用。

此外，簡志誠指出，中華電信「數位創新應用系列賽」是全台唯一由電信業者主辦、橫跨產官學研的數位創意舞台，中華電信也希望藉此推動AI產業化、產業AI化，這次大賽中也具備企業導師機制、企業資源，希望加速AI在台成長，參與者可以放手嘗試技術開發、創意發想，實現更多創新應用。

簡志誠表示，自中華電信2018年啟動5G加速器以來，計有74家入圍，其中18家與中華電信具有業務合作，另有2家仍在考慮是否投資，中華電信也會持續從加速器中評估與在地新創團隊合作或投資的機會。

中華電信於「2025數位創新應用系列賽」宣告記者會中，由董事長簡志誠形象的AI助理擔任主持小幫手。（記者林志怡攝）

中華電信董事長簡志誠。（記者林志怡攝）

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