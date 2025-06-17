百桌千人盛宴！台南總舖師四季辦桌夏季場7/13廟埕登場

台南總舖師四季辦桌夏季場力邀東香台菜主廚蔡瑞成（右1）、筑馨居主廚周榮棠（左1）強強聯手，席開100桌。（記者王姝琇攝）

2025/06/17 15:21

〔記者王姝琇／台南報導〕台南總舖師四季辦桌夏季場將於7月13日中午在四草大眾廟前埕登場，力邀連續3年獲米其林必比登推介的東香台菜主廚蔡瑞成、筑馨居主廚周榮棠聯手，席開100桌，打造以濱海物產為核心的無菜單辦桌千人盛宴。

台南總舖師四季辦桌夏季場今日於市府舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲表示，此次宴席以台南濱海地區，包含台江與倒風內海的代表物產為創作基礎，融合北門白蝦、七股虱目魚、安南紅蔥頭與小西瓜、西港芝麻、井仔腳二層鹽、學甲台灣鯛等在地食材，並巧妙運用如西瓜綿、茶葉、芒果等具台南特色的味覺元素，打造「台南味」無菜單料理辦桌。

請繼續往下閱讀...

來自辦桌世家的「大頭師」蔡瑞成，是台灣目前唯一獲米其林必比登推介且親自操辦辦桌的總鋪師，擅長重現傳統台菜中最繁複的「起家菜」手藝；「勇伯」周榮棠，精於運用節令食材與創新酒家菜技法呈現料理的深度與創意，吸引老饕慕名前來。此次兩人聯手推出10道無菜單料理辦桌，將打造一場蘊含文化記憶的百桌千人盛宴，重現台南紅桌文化的經典風華。

觀旅局長林國華表示，這次不僅是味覺盛宴，更融合廟埕文化、生態美景及精采表演，以台灣廟會常見表演為靈感，將布袋戲進化為大型木偶舞台，還有以唸歌演繹辦桌料理的食材淵源、料理工序與人生情感，打造與眾不同的五感體驗饗宴。

此外，活動亦結合台灣好行及消費店家優惠活動，邀遊客感受在廟埕享用美食與美景的同時，也規畫台南夏日遊程，建議從台南火車站搭台灣好行九八府城台江線，一路暢遊林百貨、赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋等熱門景點，並可一路抵達四草大眾廟參加辦桌活動。另也推薦可沿著台南濱海線自北門井仔腳鹽田、將軍生命之樹、七股鹽山、漁光島等知名美景。

林國華表示，門票將於明（18）日中午起，同步於ibon網站與7-ELEVEN ibon機台開賣；也感謝台灣守護文創贊助辦桌食用鹽、大苑子加碼提供飲品；此次辦桌活動場地於知名景點「四草綠色隧道」旁，也歡迎民眾安排搭乘遊船探訪在地生態。

除了嚴選台南在地食材打造千人辦桌盛宴，另有台灣守護文創贊助食用鹽、大苑子加碼提供飲品。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法