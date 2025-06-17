醫酸1380元防災盒「尊爵不凡」黑熊學院反擊：你說1+1=5也是對的......

黑熊學院推出的防災避難包售價為1380元，目前已經賣光要等到6月底補貨。（擷取自黑熊學院官網。

2025/06/17 16:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕防災意識逐漸受到重視，「黑熊學院」推出一款名為「防災必BEAR盒 LIGHT版」的避難用品組合，定價1380元。不過，醫師蘇一峰質疑內容陽春，成本價大約450元，狠酸是「賣給愛台灣的人」。對此，黑熊學院今（17）日發文反擊，直言「對於搞不清楚狀況、為黑而黑的人，只想說『就算你說1+1=5，你也是對的』」。

蘇一峰昨（16）日在臉書發文表示，黑熊學院的防災避難盒售價為1380元，內容只有一塊小紗布、小棉支，缺乏酒精、碘酒、食鹽水等醫療用品，遇到擦傷都只能祈禱沒有細菌，還有只能處理小擦傷，一塊小紗布根本不夠，也沒有膠帶貼傷口紗布，「裝備非常節儉，價格尊爵不凡，1380元賣給愛台灣的人」。

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面對外界質疑，黑熊學院今（17）日於粉專 回應，開頭直指「對於搞不清楚狀況、為黑而黑的人，​我只想說『就算你說1+1=5，你也是對的』」並指出，近期非常多的避難準備討論，學院相當樂見，直呼「真的是這幾年來，群眾對避難準備最熱烈、持續最久的一次。」

​黑熊學院強調，產品內容設計與價格皆有考量，包含防災水光燈採用日本製、客製化零件；傘繩並非廉價尼龍繩，而是合格耐用裝備；止血帶更是原廠正品，並非仿冒品，但有人卻拿淘寶的劣質品進行比較「有些人覺得命不值錢，醫療用品敢用盜版，我們真的阻止不了。」

黑熊學院表示，商品多是台灣製，「那些要說淘寶貨的拿出幾張照片，就硬說我們賣淘寶？請參考本文第一句，對於搞不清楚狀況、為黑而黑的人，我只想說『就算你說1+1=5，你也是對的』」。

對於有關價格貴的批評，黑熊學院解釋，當然不是「便宜就一定沒好貨」，但是「好貨一定不便宜」。這款商品主要是為了服務熊友，協助確保止血帶是合規的原廠貨、挑選非中製的避難物品、幫忙組合避免個別購買所產生的運費，盒內的東西也非傳說中的廚具，「如果真的像網友們講的那麼便宜、那麼好挑選又好準備，歡迎大家去組一個同規格、同品項、非中製的組合來，我們一定買爆！（記得不能超過$1,380而且要免運）」

黑熊學院也提到，許多批評聲浪都是熟悉的攻擊套路：PTT八卦版po文；一堆假帳號推爆；側翼粉專、KOL、政治人物跟進；媒體轉載變成新聞；政論節目吵幾天，「從PTT轉來的內容也是看都沒看、查都不查，複製貼上。」

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最後，黑熊學院話鋒一轉，笑稱「上次中國國民黨發言人在記者會上講2027元的避難線上課好貴，卻花了一堆篇幅介紹課程，結果害我們線上課大爆賣，真的很不方便。謝謝這些黑粉，不喜歡的就不要亂搶，留給我們熊友，畢竟，我也不想因為缺貨跟大家道歉」。

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