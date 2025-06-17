台南玉山國小末代畢典 應屆5生各領10禮滿載而歸

玉山國小末代畢業典禮，地方各界全力相挺，5名學生都可領到10份禮物。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/17 16:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位處偏遠的台南玉山國小，下學年起將被裁併，校方籌辦末代畢業典禮，地方各界不捨，全力相挺、贊助，5名應屆生都可領到10份禮物，擁抱著眾人的祝福，讓他們既開心又感傷。

位於南化區的玉山國小，緊鄰台20線，是通往高雄甲仙的必經之地，創校迄今65年，由於招不到學生，8月起停辦，併入距離最近的北寮國小。

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玉山國小的特色教學，成果卓越，獨輪車在海內外比賽，屢創佳績，選手不足的籃球隊，更是力退群雄，拿下全市男童乙組冠軍；另外，扯鈴、童軍、合唱等才藝也很精湛，但終究敵不過少子化的現實。

應屆的六年級生有5位，末代畢典將於17日晚間舉辦，除了市長獎、議長獎、區長獎、校長獎與家長會長獎之外，地方各界更是力挺，紀念品不斷送達，以鼓勵孩子們的優異表現，每人都可領到10份禮物。

畢業禮物琳瑯滿目，不僅有書包、筆記本等各式文具用品，校方還為5名學生客製化悠遊卡、印章，配上迪士尼的雙層證件套，精心策劃，讓他們留下難忘的國小回憶。

雙胞胎畢業生宋昀樵、宋耘仲指出，雖然玉山國小比較偏遠，但師長用心教導，也在學習上，動靜態都有，涵蓋的領域多元、豐富，與大校相比，他們6年來的成長、進步，毫不遜色。

校長鄭宇盛表示，南化水庫建造期間，工程單位湧至，相關人員及其眷屬暫居，曾讓玉山國小來到顛峰，學生數曾經超過200位，而最多一屆更高達69名。

鄭宇盛說，畢業典禮後，一至五年級的8名孩童，將移至北寮國小就讀，會有交通車到府接送，方便上下學，原校舍也已做好利用規劃。

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