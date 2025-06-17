犬貓寵物旅館也有定型化契約 農業部公布範本

農業部公告犬貓寄養定型化契約範本。（資料照）

2025/06/17 15:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨著毛小孩數量超過真小孩，許多民眾如果要出國旅遊等，都會選擇將毛小孩暫時寄養在寵物旅館，農業部今（17日）表示，以比照犬貓美容服務定型化契約，訂定犬貓寄養定型化契約範本，包含規定除實際服務費用外，違約方支付的解約費不可超過總契約價金5%等。

隨國內寵物寄養業者數量超過2800家，年產值達27億元，農業部動保司表示，犬、貓寄養依據特定寵物業管理辦法規定，應取得特定寵物業許可證，為加強對犬、貓寄養業者管理，預防寄養時消費糾紛及提升犬、貓動物福利，訂定「犬、貓寄養定型化契約範本」作為相關單位參考。

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動保司強調，這次的「犬、貓寄養定型化契約範本」規範服務期間犬、貓發生異常狀況處理方式與飼主逾時接回犬、貓之處理方式及責任，也對中途解約之退費情形作出規範，包含建議無論是業者或是飼主，除了實際服務產生的費用外，違約方支付的解約手續費最高上限不得超過總契約價金的5%，以避免消費糾紛。

動保司表示後續將請中華民國寵物商業公會全國聯合會及社團法人台灣畜犬協會協助向業者、從業人員及寵物飼主積極宣導此定型化契約範本，也呼籲飼主如果要暫時離開心愛的毛孩身邊，要認明合法取得特定寵物業許可證的寄養業者，並簽訂依照範本訂定的定型化契約。

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