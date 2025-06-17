雪霸武陵遊客中心暑期觀星、尋蟲、親近國寶魚 開始報名

雪山登山口是觀察星空最佳地點。（圖由雪霸處提供）

2025/06/17 16:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處6月中開放7、8月雪見遊憩區體驗泰雅文化 挑戰樹冠層活動，開放線上報名不久已經「秒殺」，讓不少遊客扼腕；雪霸處今天表示，自7月起至8月中旬將在武陵遊客中心規劃多場次活動，可以觀星、親近國寶魚櫻花鉤吻鮭等，活動需事前預約或現場報名，可電洽04-2590-1350。

雪霸處指出，武陵地區海拔高、氣候涼爽，推出可與國寶魚親近的「鮭魚123」國寶魚保育工作體驗活動，雪霸處安排半日行程，分上、下午場，每梯次20人，採電話預約，報名專線 04-2590-1350（週二至週日，09:00–16:30），於7、8月份舉辦，透過導覽解說、互動體驗及DIY手作，引導民眾認識台灣櫻花鉤吻鮭。

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至於「武陵星空好燦爛」於7月9日、8月4日、8月20日晚間7點半至9點半舉辦，由專業人員進行天文導覽，採現場報名，自由參加有意者可於雪山登山口服務站集合；「夜尋蟲蹤」則透過夜間探索，引導參加者觀察昆蟲行為與生態習性，認識夜間自然世界，活動於7月10日、8月5日、8月21日晚間7點半至9點半舉行，採現場報名，集合地點為武陵遊客中心門口。

「武陵生態定向活動」則全年度舉辦（週一及除夕休館除外），遊客可現場報名，集合地點為鮭魚生態中心，內容結合地圖閱讀與自然探索，引導參加者以定向方式認識園區生態特色，適合親子同遊。

圖為往年遊客化身小小巡守員，體驗國寶魚放流過程。（圖由雪霸處提供）

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