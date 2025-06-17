新北沙崙海域溺水案掀開放爭議 觀旅局：7月提出評估報告

新北市政府觀光旅遊局回應，目前已完成春、夏、秋、冬四季調查，預計於今年7月4日「新北水域安全會議」提出初步研判結果及未來管理方向。（記者羅國嘉攝）

2025/06/17 16:23

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水沙崙海水浴場外海16日下午傳出一名男子溺水憾事。市議員鄭宇恩表示，此事件暴露過去政府在水域管理上「只禁不管」，所產生的管理空窗，盼市府能有完善安全管理，取代消極無管理的禁止下水政策；觀光旅遊局回應，目前已完成春、夏、秋、冬四季調查，預計於今年7月4日「新北水域安全會議」提出初步研判結果及未來管理方向。

鄭宇恩指出，沙崙海域憾事，暴露過去政府在水域管理上「只禁不管」產生的管理空窗。她認為，全面禁止從來都不是減少意外的方法，現況沙崙海水浴場，仰賴夏季的周末有淡水水上救生協會自發性的協助，巡守水域安全，但平日怎麼辦？意外總是發生在無人管理的情況下。

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鄭宇恩表示，她推動沙崙海水浴場水域重新開放，除了希望水域活動促進地方繁榮，更是希望以科學數據為依據，依照季節、水域活動種類等適度來做開放，並搭配完善且專業的的水域管理措施，如救生員、安全水域劃設等；而沙崙水域開放與否、如何開放，就待7月4日會議盼市府以完善安全管理，取代消極無管理的禁止下水。

觀旅局回應，沙崙海水浴場自2012年發生重大溺水事件後，翌年公告為禁止水域遊憩區，迄今仍列為公告禁止區域。為因應行政院「向海致敬」政策所倡導的「原則開放、例外管理」及風險自負概念，市府已委由國立海洋大學自去年起進行完整海象調查，包括海域地形測量、海流流速調查、水質檢測、海岸線變遷分析，並與國內外歷次調查成果比對分析，同時收集同質性海域之管理經驗與開放可行性作比較。

觀旅局表示，目前已完成春、夏、秋、冬四季調查，相關數據均由國立海洋大學進行模擬判讀及風險評估，預計將於7月4日的「新北市水域安全會議」中提出初步研判結果及未來管理方向。

觀旅局也提醒，沙崙海域目前仍屬公告禁止水域遊憩活動區域；如發現有違反公告規定從事水域活動者，可撥打110向警方或消防單位檢舉；如涉及違法帶客從事活動，最重可依《發展觀光條例》第60條處以最高20萬元罰鍰。

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