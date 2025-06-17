嚇！台鐵便當驚見「小強」 網諷連「主業」都做不好？

民眾在台鐵新左營車站購買台鐵便當，卻發現便當裡有1隻小強。（thomaslai_0301提供）

2025/06/17 16:05

〔記者許麗娟／高雄報導〕台鐵便當名氣響亮，常被網友戲說主業是便當，副業才是火車，但有民眾昨（16）日在台鐵新左營車站購買1個「好事成雙」便當，欲打開享用時，卻驚見便當盒內躺了1整隻蟑螂，氣到發文怒批「台鐵連主業便當都做不好，副業的鐵路也一直在誤點，要不要直接倒一倒？」

對於台鐵便當出現蟑螂，高雄市衛生局今（17）日派員前往台鐵的便當販售場所及製作工廠查察，現場均未發現蟑螂等病媒。另查，製作廠區每2周安排1次委外合格病媒防治業者施作，最近1次為今年6月4日，業者今日並已安排清消，稽查人員於現場隨機抽驗1件與本案同製程產品帶回檢驗，將待檢驗結果依法處辦。

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衛生局表示，於廠區另發現部分食材未覆蓋完全、包裝用紙箱囤積於作業區等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元至2億元罰鍰。

台鐵好事成雙便當裡有1隻小強，民眾慶幸發現的還是完整的。（thomaslai_0301提供）

台鐵好事成雙便當裡竟有蟑螂，當民眾不滿怒批台鐵連「主業」都做不好？（thomaslai_0301提供）

衛生局人員前往台鐵便當製作工廠稽查。（高雄市衛生局提供）

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