茶改場南遷嘉義選址爆爭議 農業部：仍規劃雙軸場

茶改場將在嘉義梅山設置試驗站。（資料照）

2025/06/17 15:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕立院經濟委員4日考察嘉義農經建設，聽取農業部茶改場南遷簡報，前立委陳明文被爆已無公職身分的他不請自來，並在會議中指責茶改場南遷作業消極，並要求農業部不得停止茶改場南遷案；農業部今（17日）回應表示，仍以單一總場、雙軸場域為規劃。

目前農業部茶改場總場設在桃園，行政院之前規劃茶改場南遷，《鏡週刊》指陳明文不請自來考察會議，在會議中聽到農業部長陳駿季指出依數據梅山試驗站的位址恐有地質安全問題時，恐怕必須要終止，陳明文無法接受，砲轟茶改場南遷作業不積極，指從2021年等到2025年卻都在空轉，更在會議中頻頻砲轟官員欺騙嘉義人，農業部長陳駿季則在會議中試圖說明，卻頻頻被打斷，後來傳是陳明文的妻子已先購入周遭土地，疑為土地利益才開砲。

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政院則對茶改場南遷改成雙軸總場回覆指若總場一分為二，將必須再額外花39億元經費，並且指總場員工南遷意願不高，未來仍可能又遷回桃園總場，最後讓該場閒置。

陳明文則回應表示，過去他在擔任立委期間就對茶改場南遷、梅山試驗站議題相當關注，當日是以前立委身分出席，詢問農業部推展這2項計畫的進度，並非施壓官員，也指出茶改場從桃園楊梅遷至番路，是前行政院長蘇貞昌時期就核定，當時選定的地點就是阿里山公路旁的牛埔農場，方圓5公里內大概都是台糖土地，周邊無私人土地可交易，跟炒作當地房地產一點關係都沒有。

農業部則表示，目前仍以「單一總場、雙軸場域」繼續作為政策規畫目標的原則不變，所有決策皆基於嚴格的專業考量與嚴謹的科學評估為依據，相關計畫皆須以提升科技研發效能、達到成本效益最佳化，並為台灣茶產業的永續發展與國家農業研究建立堅實根基為前提進行，以促進產業升級，並服務全國茶農與消費者，後續也將依地質安全與行政院及各部會意見檢討修正。

茶改場場長蘇宗振則表示，梅山試驗站經地質探勘後，因沒有岩盤，擔憂地質安全等，因此會再另行選址，也強調茶改場一總場南北雙軸不變。

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