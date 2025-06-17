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    基市成功國小畢典嶄新活動中心啟用 學子開心校長哽咽感恩

    斥資3億7000萬元、歷經4年打造的基隆市成功國小活動中心17日啟用，成功國小第64屆畢業生成為第一批使用的幸運兒。（記者俞肇福攝）

    斥資3億7000萬元、歷經4年打造的基隆市成功國小活動中心17日啟用，成功國小第64屆畢業生成為第一批使用的幸運兒。（記者俞肇福攝）

    2025/06/17 16:28

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市成功國小今天（17日）舉辦第64屆畢業典禮暨活動中心啟用儀式，副市長邱佩琳代表市長謝國樑頒發金鷹獎給畢業生代表，祝福孩子未來面對人生考驗與挫折要勇敢前行；成功國小校長陳怡君將在8月轉任正濱國小，想到自己也將從成功畢業感動得紅了眼眶。

    邱佩琳致詞勉勵畢業生要有夢想、要有勇氣追夢築夢踏實，未來面對人生挑戰，在未來的道路上發光發熱。基隆市議長童子瑋回憶，成功國小是他幼年打籃球最常來的場域，他擔任議員7年來，支持成功國小建設不遺餘力，看到活動中心歷經4年各界努力今天終於啟用，未來也會繼續關注學校發展。

    陳怡君表示，斥資3億7千萬、歷經4年活動中心終於啟用，這是中央、地方與校方共同努力的成果，除了提升教學與活動的彈性，更能讓學生盡情展現自我，實踐多元學習。

    她說，自己到成功服務7年，6年前站在校門口迎接今天畢業生，這是她最後一次主持成功畢業典禮，要跟各級長官與老師說聲謝謝，隨即哽咽紅了眼眶。

    教育處表示，成功國小活動中心自2021年動工，總經費3億7000萬元，中央補助約2億元、市府投入1億6900餘萬元，正式告別使用逾40年的舊場館。全新空間規劃展演廳與多功能球場，除滿足教學與活動所需，也將開放社區使用，為地方注入更多藝文與體育動能。

    斥資3億7000萬元、歷經4年打造的基隆市成功國小活動中心17日啟用。（記者俞肇福攝）

    斥資3億7000萬元、歷經4年打造的基隆市成功國小活動中心17日啟用。（記者俞肇福攝）

    斥資3億7000萬元、歷經4年打造的基隆市成功國小活動中心17日剪綵啟用。（記者俞肇福攝）

    斥資3億7000萬元、歷經4年打造的基隆市成功國小活動中心17日剪綵啟用。（記者俞肇福攝）

    歷經4年打造的基隆市成功國小活動中心17日啟用，成功國小第64屆畢業生成為第一批使用的幸運兒。成功國小校長陳怡君致詞時感恩激動的紅了眼眶。（記者俞肇福攝）

    歷經4年打造的基隆市成功國小活動中心17日啟用，成功國小第64屆畢業生成為第一批使用的幸運兒。成功國小校長陳怡君致詞時感恩激動的紅了眼眶。（記者俞肇福攝）

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