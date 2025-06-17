歷經嫁接寒害、生長期低溫 苗栗三灣豐水梨6月底上市

歷經嫁接寒害、生長期低溫，三灣豐水梨6月底上市。（記者蔡政珉攝）

2025/06/17 14:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣高接梨為縣內重要農作物，高接梨主要品種之一的豐水梨預計6月下旬上市，主要產區之一的三灣鄉水梨還未上市，卻已經湧入不少訂單，由於今年苗縣高接梨經歷嫁接梨穗時寒害與3月成長期低溫等挑戰，三灣鄉長李運光也呼籲消費者可多支持優質台灣水果。

李運光表示，為了協助梨農進一步促進買氣，三灣鄉公所預計於7月12日於三灣北埔運動公園舉辦三灣水梨節，歡迎遊客與消費者嘗鮮。

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三灣鄉廖姓梨農說，今年高接梨受氣候影響大，其中較早嫁接的豐水梨可說首當其衝，除了嫁接梨穗時面對的寒害，之後低溫天氣冷高接梨難以開花，關鍵授粉期同樣因氣候溫度低蜜蜂「出勤率」不佳，結果率相對較差，成長期也受到落果影響，產量受影響。

不過，由於苗栗縣高接梨品質佳，即將採收上市的三灣水梨，部分梨農已經接到預約訂單，鄉公所也希望透過舉辦活動和宣傳促進買氣。

至於豐水梨另一重要產區大湖鄉，大湖地區農會預估6月下旬採收上市，大湖地區農會表示，豐水梨多汁、肥厚、果核小、果肉細緻等，為適合消暑的水果，歡迎消費者多採購。

大湖鄉公所指出，大湖鄉的高接梨促銷活動將與另一品種的甘露梨搭配，估計8月下旬舉辦。

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