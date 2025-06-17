為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    往東眼山桃119線道入口處坍方 先搶通單線、拚晚上開放雙向通行

    往東眼山桃119線道入口處發生坍方、路樹傾倒。（桃市府養工處提供）

    往東眼山桃119線道入口處發生坍方、路樹傾倒。（桃市府養工處提供）

    2025/06/17 14:47

    〔記者李容萍／桃園報導〕東眼山國家森林遊樂區因近日山區連續降雨，導致桃119線道路（轉東眼山國家森林遊樂區方向）入口處邊坡於今晨發生土石崩塌、路樹傾倒，造成道路中斷，車輛無法通行，桃園市政府養護工程處會同相關單位處理，預估晚上7點前開放雙向通車，短期會在邊坡掛設防水布預防持續沖刷，長期進行邊坡改善，呼籲前往東眼山國家森林遊樂區遊客經過該路段請儘速通行。

    養工處主任秘書姜志男表示，養工處於今天清晨6點46分接獲在地澤仁里長陽國禎通報，立即派工前往，於上午7點9分抵達現場，先行判斷現場狀況：因邊坡坍方導致大樹傾倒，另造成現場1支中華電信電線桿斷桿，滑動面積約840平方公尺，上午8點22分進行交維及清理作業，於9點22分單線搶通通行，9點46分進行電信桿處理後，現場陸續清整剩餘土石，預計於晚上7點前開放雙向通行。

    姜志男說，養工處針對復興區邊坡有進行控管及相對應廠商應急處理，目前有邊坡巡勘機制，以1季1次定期巡勘為頻率，若時降雨量達60毫米或以上時會啟動再次巡勘。並納入量化評估系統，透過標準化分級方式判定潛勢風險，並作為天然災害發生後修繕工程的依據，另有針對91邊坡進行定性定量分級造冊列管。目前針對119線6k+150處有規劃安裝影像監測，119線3k規劃安裝道路沉陷觀測點，將會持續對於復興區邊坡進行監控以強化山區道路安全。

    往東眼山桃119線道入口處發生坍方、路樹傾倒，桃市府養工處派工搶修。（桃市府養工處提供）

    往東眼山桃119線道入口處發生坍方、路樹傾倒，桃市府養工處派工搶修。（桃市府養工處提供）

    往東眼山桃119線道入口處發生坍方、路樹傾倒，桃市府養工處派工搶修。（桃市府養工處提供）

    往東眼山桃119線道入口處發生坍方、路樹傾倒，桃市府養工處派工搶修。（桃市府養工處提供）

    往東眼山桃119線道入口處發生坍方、路樹傾倒，桃市府養工處派工搶修。（桃市府養工處提供）

    往東眼山桃119線道入口處發生坍方、路樹傾倒，桃市府養工處派工搶修。（桃市府養工處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播