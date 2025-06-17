印度男攻佔丹丹漢堡粉專 網笑給一星負評：不來北部卻開到印度

「丹丹漢堡-橋頭店」舊臉書粉專被盜後，大頭貼和封面照都變成印度男子的自拍。（擷取自丹丹漢堡-橋頭店/FB）

2025/06/17 15:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「速食南霸天」丹丹漢堡位於高雄橋頭的分店舊粉專近日遭到盜用，不只大頭貼、封面照片先後換成2名印度男子的自拍照，還接連開起多次詭異直播，更發布多部簡體中文影片，詭異操作掀起網友熱議與朝聖風潮，追蹤人數也從6000多人飆漲至1.6萬人。

「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉專自4年前後便無更新，直到6月15日下午約3點，頭貼與封面照片突然更換為1名印度男子的自拍。隔日凌晨，頭貼與封面又換成另1位印度男子，還出現多達5場直播，畫面中男子一臉茫然對著鏡頭，全程未語，直播時間約30至40秒。

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更引發關注的是，粉專隨後出現大量簡體中文影片，主題涵蓋河邊淘金、電影解說、爆米花製作等，風格與品牌形象完全不符，疑似遭海外人士盜用變成內容農場。店家則表示，該粉專已經很久沒用了，目前正在處理中，已多次向臉書申訴及檢舉。

事件迅速在社群發酵，許多網友紛紛湧入粉專與Google評論留言，「一路往南下開，開到印度去，就是不往中北部發展」、「阿三小哥加太多瑪莎拉了，希望可以在注意，另外恆河奶茶減肥實測有效，一定要請朋友喝！」、「可惜沒看到阿三店員，想問是辭職了還是去當印度分店店長了?不然恆河奶茶真的挺好喝的，排解多年便秘困擾」。

甚至還有人搞笑給出一星負評，調侃表示「你們也太糟糕了吧，寧願在海外展店也不給我們北部人吃丹丹的機會嗎啦？我們北部人連印度阿三都不如就是了？我一定要給一星」。

不少網友跑到丹丹漢堡橋頭店的Google評論調侃店家，希望盡快北上展店。（擷取自丹丹漢堡 橋頭店/Google評論）

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