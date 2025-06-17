宜蘭市暑期7/5首辦運動音樂節 估萬名遊客朝聖

宜蘭市今年暑期將結合運動、音樂及市集等3大元素，首度在運動公園舉辦戶外音樂節，7月5日、6日各有民歌及樂團之夜，連同下午街頭藝人表演，將有近20組超強陣容登台。（記者王峻祺攝）

2025/06/17 15:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市今年暑期將結合運動、音樂及市集等3大元素，首度在運動公園舉辦戶外音樂節，7月5日、6日各有民歌及樂團之夜，連同下午街頭藝人表演，將有近20組超強陣容登台，現場另設置運動體驗專區，民眾不用到海邊，也能享受水、陸沙板樂趣，市公所估計可吸引1萬名遊客朝聖。

暑期全台活動陸續曝光，宜蘭不僅有童玩節、羅東藝穗節，宜蘭市今年也打造星光璀璨音樂節，以「音樂節與運動能量結合」為主軸，並發揮宜蘭運動公園場地優勢，結合音樂演出、運動體驗與市集展售等亮點，打造宜蘭夏季最具代表性的戶外音樂盛會。

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宜蘭市長陳美玲說，市公所今年全新打造城市品牌「星光璀璨─響樂宜夏音樂節」，將在7月5日、6日下午2點至晚間9點，在宜運體育館前廣場登場，讓遊客在感受音樂魅力的同時，也能體驗運動帶來的活力節奏。

陳美玲說，戶外互動體驗是這次音樂節的一大特色，現場設置長15公尺、寬3公尺的運動體驗區，遊客可體驗源自海灘潮間帶的極限運動，融合滑板與衝浪技巧，由教練現場進行沙板教學，5日是陸上體驗，6日則是需要提前報名的水上滑行。

另外，市公所也善用宜運草皮，規劃草地飛球體驗，邀請民眾進入大透明球體內，感受在草地上翻滾前進的樂趣，活動間也安排有氧律動，將有專業老師帶著大家進行簡單肢體律動。

市公所表示，5日為「民歌之夜」，由葉佳修、李明德、南方二重唱、楊肅浩、潘越雲等藝人接力演出，喚起跨世代的音樂記憶，6日則是「樂團之夜」，邀請守夜人、南西肯恩、A_Root同根生、麋先生 MIXER登場，注入搖滾能量，活動也邀請在地音樂人演出，讓音樂不間斷。

市集區則有40攤品牌與美食攤位進駐，匯聚青創商品、文創手作與在地農產等，讓民眾在享受音樂與運動之餘，也能逛市集、品嚐宜蘭風味，市公所預估將吸引1萬名遊客朝聖，藉此帶動暑期觀光熱潮。

宜蘭市「星光璀璨─響樂宜夏音樂節」7月5日為民歌之夜，邀請創造歌手楊肅浩演出。（記者王峻祺攝）

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