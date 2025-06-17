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    將軍海淡廠排放鹵水爭議 黃偉哲：要求開發單位簽承諾書

    台南海水淡化廠預定地圖。（圖由台南市府提供）

    台南海水淡化廠預定地圖。（圖由台南市府提供）

    2025/06/17 15:20

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕將軍海淡廠建造經費209.9億元，今日議員質疑海淡廠排放鹵水及產水用途，市長黃偉哲答詢強調，政府所說的話必須守信，將要求開發單位簽署承諾書，產水用途以工業用水為主，而非用在民生用水。

    黃偉哲並表示，若有漁民受影響，將要求水利署輔導轉業，市府會協助兩邊居中協調。對於居民擔心排放鹵水鹽分過高，可能影響漁業相關權益，屆時將要求水利署於近海使用儀器監測鹽分，如因鹵水濃度過高造成影響，將要求開發單位負完全責任。

    水利局長邱忠川則表示，有關漁業權和水質的問題，市府將與在地里民站在同陣線，要求中央單位捍衛漁業權，保障漁民不受影響，另外在水質部分，也會要求中央單位確保水質標準，以確保當地民眾健康。「若海淡廠造成漁損，不能讓漁民吃虧。」

    水利局表示，台南海淡廠產水規模為每日最大20萬立方公尺，預定廠址為將軍區公有地，現況為廢棄鹽田，將分兩期施作，第一期由南水分署辦理，南水分署於去年6月開工，目前設計作業中，目標2028年底產水。

    此外，台南海淡廠由經濟部水利署推動，其中將軍區海淡廠部分由水利署南區水資源分署辦理，另外佳里區受水池工程由自來水公司南區工程處辦理，原規劃地點位於佳里區佳西路公有土地。

    水利局表示，由於外界關心海淡廠佳里受水池位置，經綜合考量用地取得、經費效益、工程技術及地方民意等因素評估，調整點位置為佳里區台19以東，台糖所有之非都特農區土地，並已完成用地取得作業。南水分署與自來水公司已於今年5月中旬舉行地方說明會，另於施工前再前往當地辦相關說明會，廣納各界意見與了解當地需求，促進地方民眾對工程內容理解。

    議員方一峰質詢指出，地方漁民憂心高濃度鹵水排至外海，恐會影響漁業養殖生態，並批評政府原本稱說海淡廠供應南科工業用水，近來開工了，卻改口稱說供應民生用水，根本是「明修棧道、暗渡陳倉」，環評時已有居民反對並組成自救會，要求政府與地方加強溝通。

    台南海水淡化廠計劃示意圖。（圖由台南市府提供）

    台南海水淡化廠計劃示意圖。（圖由台南市府提供）

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