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    航空業者優惠狂推 華信國內線66折、越捷機票0元起

    6月18日至25日購買華信航空國內航線票價（高雄-馬祖南竿航線除外），輸折扣碼可享66折。（圖由華信航空提供）

    6月18日至25日購買華信航空國內航線票價（高雄-馬祖南竿航線除外），輸折扣碼可享66折。（圖由華信航空提供）

    2025/06/17 13:58

    〔記者蔡昀容／台北報導〕暑假旅遊旺季快到了，航空業者推出多項優惠。華信航空適逢34週年，國內航線機票限時限量66折；越捷航空也推出0元起機票（未含稅金與其他附加費用），國泰航空則與旅遊業者合作，推香港3天2夜機加酒自由行，每人7777元起。

    華信航空成立34週年，推出限時優惠，今年6月18日至25日期間，透過華信航空官方APP購買國內航線票價（高雄-馬祖南竿航線除外），輸入專屬折扣碼「HBD666」，可享全額票價66折，限量1000名，售完為止。

    華信航空表示，這次優惠範圍，除高雄－馬祖南竿航線外，涵蓋所有國內航線，搭乘期間適用於2025年10月1日至2026年1月31日的平日航班。

    越捷航空昨天下午1點至6月22日晚上12點，推出橫跨全航線網絡數百萬張的0元起機票（未含稅金與其他附加費用），可透過官網或App訂購，適用於2025年8月11日至2026年3月28日之間的航班，詳細優惠條件請見官網。

    國泰航空與9家旅遊業者合作，推出「香港解你的饞」3天2夜機加酒自由行優惠，搭配經濟艙每人7777元起（未稅），商務艙專案每人1萬8000元起（未稅），適用出發日期為2025年6月17日至12月31日。

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