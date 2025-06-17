台灣藍鵲育雛季襲人已9件 新北動保處籲繞道避開

新北動保處表示，台灣藍鵲會積極捍衛接近巢區的入侵者，繁殖季節經過牠們的棲地，保持適當距離非常。（圖由新北動保處提供）

2025/06/17 14:39

〔記者羅國嘉／新北報導〕每年4月至8月是台灣藍鵲的繁殖期，新北市政府動物保護防疫處指出，今年1月至5月已接獲9件藍鵲育雛期間攻擊行人案件，主要因藍鵲具有強烈護巢本能，遇有人靠近巢區會主動攻擊，因此提醒民眾，台灣藍鵲為農業部公告的第三級保育類野生動物，民眾如任意移除巢穴、幼雛或干擾其行為，恐觸犯《野生動物保育法》，最重可處2年以下有期徒刑及最高50萬元罰金。

動保處表示，日前三峽區發生民眾經過藍鵲巢區遭攻擊的案例，接獲通報後已立即前往現場設置警示標語，並請當地社區與里辦公處加強宣導。為避免人鳥衝突，建議民眾如經常需經過藍鵲出沒地點，可戴帽子或撐傘遮擋頭部，並盡可能繞道行走，若聽見藍鵲發出警戒聲，應提高警覺、迅速通過。

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動保處說明，藍鵲育雛期間大約持續5至6週，育雛結束後便會離巢另覓棲地。社區若有藍鵲攻擊案件，建議每年3月前可進行修剪行道樹，或於特定路段搭設長廊式帳棚供通行，降低攻擊風險；針對民眾如發現疑似落巢的藍鵲幼鳥，切勿急於將幼鳥帶走，應先判斷是否為學飛階段的幼鳥、是否有明顯外傷，以及確認是否仍有親鳥在旁照料，依狀況採取適當協助，才是對幼雛最安全且正確的處理方式。如有受傷或遺棄情形，可撥打1999或1959請專人處理。

動保處提醒，新北市擁有豐富的生態資源，除藍鵲外，也有龍洞的遊隼、板橋的彩鷸等珍稀鳥種棲息。民眾應尊重野生動物生活空間，切勿餵食或拍攝干擾，違規行為不僅影響生態，更可能觸法。

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