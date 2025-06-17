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    考選部最新一期國家菁英電子報 學者：司法官特考應善用AI口試

    考選部今日發行「國家菁英」電子報第18卷第1期，學者研究指出，司法官特考應善用AI口試，快速分析候選人的語言表達、邏輯思維及法律知識。（資料照）

    考選部今日發行「國家菁英」電子報第18卷第1期，學者研究指出，司法官特考應善用AI口試，快速分析候選人的語言表達、邏輯思維及法律知識。（資料照）

    2025/06/17 13:49

    〔記者林曉雲／台北報導〕司法官特考口試佔比1成，考選部邀請淡江大學公共行政學院副教授黃一峯進行研究，研究指出，在初步篩選階段，應善用人工智慧（AI）口試與遠距口試技術，提高評估效率並降低行政負擔，人工智慧口試可快速分析候選人的語言表達、邏輯思維及法律知識，協助篩選不符合標準的申請者，而遠距口試則能讓來自不同地區的優秀候選人參與選拔，避免地域限制帶來的人才流失。

    司法官特考去（2024）年進入二試比率是7.82％，進入三試約有83％錄取率，錄取成績是採計二試成績（占比 90％）與口試成績（占比 10％），黃一峯針對「擴大用人機關參與公務人員考試之研究：以司法官特考口試為例」進行研究，透過焦點團體訪談，邀請法官分享其參與司法官特考口試的經驗與看法，今（17）日刊於「國家菁英」電子報。

    研究指出，司法官特考口試制度採集體口試，但需加強效度、增進公平性及強化多樣性，以提升選拔機制的科學性與合理性，若適度擴大用人機關的參與，讓其在題目設計與評分機制上提供意見並協同實施，也能使口試更貼近司法實務需求；可採用「結構化口試與行為口試」為核心，輔以「情境口試」，並適度引入「AI口試與遠距口試」，確保選拔質量，並提高公平性與多樣性。

    其中，情境口試可模擬司法案件或道德兩難情境，測試候選人在複雜環境下的臨場反應與決策能力，另在正式口試階段，應採取小組口試方式，由多位評審共同評估候選人。

    研究也呈現訪談內容，法官A指出，口試聚焦於「應變與溝通能力」等一般性評價項目，較少深入探測如法律素養與道德判斷；法官C強調，司法官作為「說法」的職業，需具備以口語方式讓民眾理解法律精神的能力。

    法官B觀察指出，實務口試題目未能明確對應核心能力時，考生往往僅展現「補習班教的模組化回答」，使口試難以真正評估考生；法官D進一步指出，目前的口試分數占比極低，其「汰劣」效果遠大於「擇優」，筆試成績成為決定性因素。

    考選部說明，「國家菁英」電子報第18卷第1期，係由政治大學公共行政學系兼任教授詹中原以「擴大我國用人機關參與公務人才考選」為專題名稱，規劃邀集包括政治大學副教授董祥開、東華大學教授朱鎮明、台北大學教授黃婉玲及巴西聖保羅企業管理學院教授Evan Berman。

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