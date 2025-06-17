火燒貨輪釀3傷 運安會：未裝偵測器錯失時機

高雄港外海，台灣籍貨輪「輝豐」起火燃燒，船上12人棄船逃生。（圖由空勤總隊提供）

2025/06/17 13:27

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣籍貨輪「輝豐」去年6月載運賽鴿出海訓練，鴿子放飛後，突然起火燃燒，造成3人受傷。國家運輸安全調查委員會發布調查報告，起火處疑似是水手房間，無法排除與電氣因素有關；船上住艙雖無規定要裝火警偵測系統，但也因此錯過及早滅火時機，船公司事後已增設火災偵測器。

輝豐號2024年6月12日至高雄港西南方約33浬處釋放賽鴿並返航，上午7點45分﹑西南方17.1浬處，船員發現駕駛台後方出現濃煙與火光並滅火。上午9點左右，船長宣布棄船，空中勤務總隊直昇機將傷員送醫，海巡艇協助人員撤離。船上共12人，其中2名船員為印尼籍。

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運安會報告指出，駕駛台、住艙、救生艇甲板等處遭火燒損壞，但未造成環境污染；船上3人受傷，1名水手滅火時燒燙傷，1名機匠在離開機艙時被上方掉落物燒燙傷，1名水手開門時燒燙傷，入院治療數日後返家療養，皆已痊癒。

運安會表示，由於燃燒時間過久，現場損壞嚴重，且無監視攝影紀錄，缺乏明確跡證判斷確切起火處及起火原因，經研判排除駕駛台、機艙、廚房、餐廳為起火處，可能起火處疑似是住艙層水手房間，無法排除與電氣因素有關。

運安會指出，依照船舶設備規則規定，輝豐住艙無須裝設火警偵測系統，但也因此導致船員未能及早發現火警，錯失及早滅火時機。

不過，運安會說明，船舶所有人易輝航運公司，已於輝豐機艙、廚房及住艙走道新增火災偵測器，並且於機艙與貨艙架設閉路電視，可由駕駛台直接監控機艙與貨艙情況，因此運安會針對本案不再提出相關安全改善建議。

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