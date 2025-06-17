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    敬老卡使用率低議員籲擴大場域 侯友宜：檢討制度朝多元推進

    新北市長侯友宜回應，敬老卡制度將在明年預算編列時重新檢討與擴大適用範圍。 （記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜回應，敬老卡制度將在明年預算編列時重新檢討與擴大適用範圍。 （記者羅國嘉攝）

    2025/06/17 14:52

    〔記者羅國嘉／新北報導〕面對新北市65歲以上長者人數預估將在今年突破78萬，國民黨市議員江怡臻與陳家琪今（17）日質詢時指出，雖市府發行敬老卡提供長者每月480點的補助點數制度深具美意，但實際使用率偏低，顯示政策與需求間仍有落差，建議市府擴大敬老卡使用範圍，像是醫療掛號、停車費與更多公共場域，如北市動物園、兒童新樂園等；市長侯友宜回應，敬老卡制度將在明年預算編列時重新檢討與擴大適用範圍。

    江怡臻指出，根據去年統計，新北市有效持有敬老卡的長者為61萬人，占65歲以上長者的84％，但敬老卡實際使用率僅約39.5％，顯現敬老卡使用率偏低，因此建議市府，除了現有的公車、捷運、台鐵、計程車等交通用途外，也應將敬老卡擴大使用至運動中心、公有場館，甚至與北北桃等地合作使用，如動物園、兒童新樂園等，更有人提議可應用於醫療院所，以提升實用性與使用誘因。

    陳家琪則說，截至2024年底，市府已發出敬老卡達77萬4823張，編列預算近17億元已全數執行完畢，但每月平均點數使用率僅四成二，顯示政策的方向與實際需求有存在的落差，呼籲市府參考台北與台中做法，開放敬老卡可用於醫療掛號費抵扣，甚至與地方診所合作，尤其北海岸地區交通不便，許多長者難以使用目前的交通補助，建議可先從市轄內衛生所試辦，真正讓政策「看得到也用得到」。

    侯友宜表示，敬老卡制度將在明年預算編列時重新檢討與擴大適用範圍。他強調，敬老卡不只要讓長者出門方便，更要活得健康快樂，相關政策會朝多元方向發展，並承諾將把醫療掛號費與停車費納入未來評估方向，期盼讓480點補助點數能「人人可用、用得其所」。

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